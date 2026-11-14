Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị thành phố Bắc Ninh
Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị thành phố Bắc Ninh
BẮC NINH - Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã suy cử 275 Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành phố Bắc Ninh vinh dự có Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dũng được suy cử là Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh. 6 Ủy viên chính thức (trong đó, Hòa thượng Thích Thanh Phụng được suy cử là Ủy viên thường trực) và 2 Ủy viên dự khuyết tham gia Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bg/infographics/danh-sach-thanh-vien-hoi-dong-tri-su-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-nhiem-ky-2026-2031-don-vi-thanh-pho-bac-ninh-postid458059.bbg