Danh sách thành viên Ban Giáo dục Phật giáo và Ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” do Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức vào ngày 10/10 tại Hà Nội đã khẳng định một tư duy chiến lược quan trọng: Văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển, mà cần phải đứng ở “vị trí dẫn đường”, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia.