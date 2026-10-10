Danh sách thành viên Ban Giáo dục Phật giáo và Ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM
Sáng 9-10, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng), Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến các Ban chuyên môn trực thuộc, Văn phòng, Tổ sự kiện Văn phòng Ban Trị sự khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.
THÀNH VIÊN BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TP.HCM
THÀNH VIÊN BAN VĂN HÓA - NGHI LỄ TP.HCM
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/danh-sach-thanh-vien-ban-giao-duc-phat-giao-va-ban-van-hoa-nghi-le-ghpgvn-tphcm-post81245.html