Danh sách tham dự Giải Pickleball ngành Xây dựng năm 2026

Giải lãnh đạo - Đôi nam

Bảng 1

Đôi Hưng Happy

Phạm Quang Huân - NXB GTVT Lại Hợp Nhân - Tập đoàn Bitexco

Nguyễn Hoàng Hải - Tập đoàn Bitexco Nguyễn Hồng Hải - Viện KHCN XD

Nguyễn Thanh Tùng - Viện Kiến trúc Quốc gia

Bảng 2

Đôi Bùi Minh Khánh - CT CP tư vấn XD công nghiệp và đô thị VN (VCC)

Vũ Ngọc Tuấn - Viện QH Đô thị Nông thôn QG (VIUP) Lại Quang Dũng - SHB

Phan Việt Phương - SHB Nguyễn Hữu Quân - Cục KCHT XD

Trần Hoài Anh - Cục KCHT XD

Bảng 3

Đôi Đỗ Quân Tùng - ĐH Hàng hải VN

Trần Văn Lượng - ĐH Hàng hải VN Phạm Hoài Phương - CĐ Xây dựng VN

Bùi Sỹ Tuấn Anh - CĐ Xây dựng VN Nguyễn Văn Ngọc - Thủy điện Nâm Chiến

Nguyễn Mạnh Hà - Thủy điện Nâm Chiến

Bảng 4

Đôi Nguyễn Vũ Phương - Học viện CL-BDCB BXD

Lưu Đức Minh - Học viện CL-BDCB BXD Trần Doãn Đức - SBIC

Nguyễn Bá Sơn - SBIC Phạm Duy Hiếu - Tập Đoàn Đèo Cả

Đặng Tiến Thắng - Tập Đoàn Đèo Cả

Bảng 5

Đôi Thái Anh Tuấn - Ban QLDA Đường sắt

Trần Quốc Bảo - Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy Tô Thái Hòa - Sở XD Hà Tĩnh

Hoàng Thanh Tùng - Sở XD Hà Tĩnh Nguyễn Tất Thương - TĐ ĐSQG VN

Hà Trọng Thắng - TĐ ĐSQG VN

Bảng 6

Đôi Trần Văn Toan - TCT Xi măng VN (Vicem)

Trần Anh Tuấn - TCT Xi măng VN (Vicem) Đặng Xuân Tâm - CT Địa ốc Hải Đăng

Nguyễn Phi Long - CT Đồng Tâm Nguyễn Trần Tùng - Taseco Group

Đỗ Việt Thanh - Taseco Group

Bảng 7

Đôi Nguyễn Văn Long - Ban QLDA 85

Vương Đình Đồng - Ban QLDA 85 Đoàn Văn Bình - Tập đoàn CEO

Trần Trung Kết - Tập đoàn CEO Ngô Đức Thành - Sở XD Bắc Ninh

Nguyễn Xuân Đoàn - Sở XD Bắc Ninh

Bảng 8

Đôi Nguyễn Thanh Chính - TEDI

Thái Danh Quốc - CTCP TVTK Cầu đường Hà Minh Cương - Sở XD Thái Nguyên

Bùi Quang Hưng - Sở XD Thái Nguyên Bùi Duy Khánh - VEC

Đặng Lê Hoàng - VEC

Bảng 9

Đôi Phạm Quốc Súy - TCT BĐATHH VN

Dương Thế Nam - TCT BĐATHH VN Tống Hoàng Kha - Cục HH và Đường thủy VN

Vương Cảnh Xuân - Cục HH và Đường thủy VN Nguyễn Phúc Nhân - Sở XD Quảng Ngãi

Trần Trung Tín - Sở XD Quảng Ngãi Hồ Ngọc Loan - Ban QLDA Thăng Long

Nguyễn Trung Sơn - Ban QLDA Thăng Long

Bảng 10

Đôi Ông Trần Tuấn Anh - Sun Group

Ông Lê Đức Duy - Sun Group Đặng Khắc Lợi - Cục Báo chí

Nguyễn Danh Châu - Báo Tri thức Cuộc sống Vũ Quang Tiến - Đảng ủy BXD

Nguyễn Hữu Vinh - Đảng ủy BXD Đồng Xuân Hòa - SHB

Lê Văn Hải - SHB

Giải lãnh đạo - Đôi nam nữ

Bảng 1

Đôi Phạm Thị Thanh Hương - Tập đoàn Amaccao

Trần Danh Đạt - Tập đoàn Amaccao Cao Nhật Quang - Văn phòng Chính phủ

Phạm Trung Kiên - Văn phòng bộ Nguyễn Xuân Lâm - Ban QLDA hàng hải và Đthủy

Trần Thị Hà - CT CP QC trực tuyến 24h

Bảng 2

Đôi Nguyễn Tiến Dũng - Tập Đoàn Đèo Cả

Nguyễn Ngọc Trang - Tập Đoàn Đèo Cả Phạm Đức Toàn - Trường Cao đẳng GTVT TW I

Trần Thị Thái - Bộ Nội vụ Hoàng Thu Hằng - Cục Quản lý nhà

Ngô Việt Anh - Báo Nhân dân Hà Thị Thanh - Vụ KHTC Văn phòng Quốc hội

Phạm Việt Sơn - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN

Giải phong trào - Đôi nam

Bảng 1

Đôi Lưu Tuần Tuấn - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Bùi Tuấn Hùng - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh Trần Khánh Nam - Sở XD Hà Nội

Mai Đình Trường - Sở XD Hà Nội Tô Thành Đạt - Sông Đà 11

Nguyễn Văn Tuất - Công ty Cổ phần SJ Group

Bảng 2

Đôi Lê Ngọc Hoàng - TCT Quản lý bay VN

Đào Xuân Thắng - TCT Quản lý bay VN Nguyễn Duy Bình - TCT đầu tư PT nhà và ĐT

Nguyễn Thành Trung - Công ty HUD6 Nguyễn Trọng Nhân - CTCP BĐS BIM

Nguyễn Tuấn Anh - CTCP BĐS BIM

Bảng 3

Đôi Nguyễn Văn Uy - Ban QLDA 85

Nguyễn Đức Cường - Ban QLDA 85 Nguyễn Quốc Bảo - Sở XD Hải Phòng

Đàm Văn Toàn - Sở XD Hải Phòng Nguyễn Quang Huy - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD)

Nguyễn Văn Hùng - TCT đầu tư PT nhà và ĐT

Bảng 4

Đôi Vũ Đình Vinh - Tập Đoàn Đèo Cả

Nguyễn Văn Tài - Tập Đoàn Đèo Cả Đoàn Thanh Tuấn - Tập đoàn BRG

Lê Tiến Thành - Tập đoàn BRG Nguyễn Xuân Mạnh - CTCP VCCorp

Vũ Mạnh Tiến - CTCP VCCorp

Bảng 5

Đôi Nguyễn Giao Linh - Văn phòng Đảng uỷ Bộ

Bùi Chí Hiếu - Văn phòng Đảng uỷ Bộ Bùi Trung Kiên - CTKD BDS VIGLACERA

Nguyễn Đức Phong - CTKD BDS VIGLACERA Nguyễn Văn Trung - Tập Đoàn Đèo Cả

Lê Trọng Tấn - Tập Đoàn Đèo Cả

Bảng 6

Đôi Phạm Trương Vương - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)

Nguyễn Đình Nguyên Lâm - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB) Trịnh Quang Tùng - CT CP thông tin THĐS Vinh

Nguyễn Tuấn Anh - CT CP thông tin THĐS Vinh Vi Văn Chung - Sở XD Tuyên Quang

Dương Thế Phong - Sở XD Tuyên Quang

Bảng 7

Đôi Nguyễn Minh Thế - CTCP Hệ thống công nghệ ETC

Hồ Trọng Dinh - CTCP Hệ thống công nghệ ETC Ông Nhâm Văn Đức

Ông Hoàng Nhân Tiến Anh Phạm Tuấn Anh - Học viện CL-BDCB BXD

Lương Minh Duy - Học viện CL-BDCB BXD

Bảng 8

Đôi Đặng Hồng Dương - CTCP BĐS BIM

Dương Quang Hải - CTCP BĐS BIM Nguyễn Văn Đoàn - Viện Kinh tế xây dựng

Phạm Huy Cường - Viện Kinh tế xây dựng Trần Quang Hiệp - Cục Phát triển đô thị

Phạm Anh Đức - Cục Phát triển đô thị

Bảng 9

Đôi Bùi Duy Đức - CT TNHH TM và DV Hoa Phương Đông

Nguyễn Ngọc Ánh - CĐ Công nghiệp QP Ngô Duy Thanh - Sở XD Cao Bằng

Hà Huy Hoàng - Sở XD Cao Bằng Nguyễn Thành Len - ĐH Kiến trúc HN

Trần Hoàng Minh - ĐH Kiến trúc HN

Bảng 10

Đôi Phạm Thanh Sơn - Cục Giám định NN về CLCTXD

Phan Chính Ước - Cục Giám định NN về CLCTXD Nguyễn Duy Thành - CT TNHH MTV Đường sắt HN

Vũ Văn Tiến - CT TNHH MTV Đường sắt HN Trần Đức Hiệp - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Đào Tùng - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Bảng 11

Đôi Hoàng Trọng Long - Đoàn bay - VietjetAir

Lê Hưng Khoa - Đoàn tiếp viên - VietjetAir Nguyễn Ngọc Đàn - Cục Đường bộ VN

Vũ Anh Thắng - Cục Đường bộ VN Nguyễn Quang Huấn - Cục HH và Đthủy VN

Hoàng Việt Thắng - Cục HH và Đthủy VN

Bảng 12

Đôi Trần Thanh An - ĐH Công nghệ GTVT

Nguyễn Thành Long - ĐH Công nghệ GTVT Đinh Công Hoàng Linh - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)

Trần Minh Thành - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB) Dương Thanh Tùng - ĐH Kiến trúc HN

Cao Văn Ba - ĐH Kiến trúc HN

Bảng 13

Đôi Lê Thanh Hoàng - Cục Quản lý nhà

Trần Tuấn Anh - Cục Quản lý nhà Phạm Hoàng Thắng - Tập đoàn Bitexco

Nguyễn Mạnh Hùng - Tập đoàn Bitexco Vũ Anh Hà - Tập đoàn CEO

Đoàn Phương Duy - Tập đoàn CEO

Bảng 14

Đôi Nguyễn Ngọc Minh - TT CNTT BXD

Phạm Công Chính - TT CNTT BXD Đào Quý Duy - Cục Đường bộ VN

Nguyễn Sỹ Hưng - Cục Đường bộ VN Đỗ Việt Hùng - Học viện CL-BDCB BXD

Đặng Văn Quỳnh - Học viện CL-BDCB BXD

Bảng 15

Đôi Nguyễn Đức Mạnh - CTCP Tư vấn GSCLCT Thăng Long

Phan Văn Dũng - CTCP Tư vấn GSCLCT Thăng Long Tạ Đức Long - TCT tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

Nguyễn Hoàng Tùng - TCT tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) Hồ Đức Thành - Ban QLDA 85

Doãn Duy Thanh - Ban QLDA 85

Bảng 16

Đôi Nguyễn Đình Vỹ - TT KT và CN Đường bộ Phía Nam

Lê Thế Vương Anh - TT KT và CN Đường bộ Phía Nam Nguyễn Quang Phúc - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN

Nguyễn Đức Bình - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN Bùi Hồng Giang

Hoàng Thọ Dinh

Bảng 17

Đôi Lê Việt Hùng - Ban QLDA 2

Phan Văn Đức - Ban QLDA 2 Nguyễn Xuân Hưng - Học viện CL-BDCB BXD

Trần Văn Kiên - Học viện CL-BDCB BXD Nguyễn Đức Chỉnh - ĐH Hàng hải VN

Lê Đăng Khánh - ĐH Hàng hải VN

Bảng 18

Đôi Hồ Thanh Chương - Cục HH và Đthủy VN

Vũ Văn Chung - Cục HH và Đthủy VN Nguyễn Bình Nam - Taseco Group

Vũ Mạnh Cường - Taseco Group Trần Tuấn Anh - Sở XD Bắc Ninh

Ngô Quang Cường - Sở XD Bắc Ninh

Bảng 19

Đôi Lê Hoàng Minh - Học viện CL-BDCB BXD

Trần Nguyên Hà - Học viện CL-BDCB BXD Đinh Văn Bình - Tập đoàn CEO

Cao Nhật Tân - Tập đoàn CEO Lưu Quang Thắng - TCT BĐATHH VN

Nguyễn Thanh Tùng - TCT BĐATHH VN

Bảng 20

Đôi Lê Trường Giang - Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC

Nguyễn Gia Đạt - Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC Hồ Quang Tuấn - BQL DA đường Hồ Chí Minh

Nguyễn Khánh Vinh - BQL DA đường Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn - Sở XD Lạng Sơn

Vi Hoàng Hiệp - Sở XD Lạng Sơn

Bảng 21

Đôi Nguyễn Duy Tuấn - CTCP Xi măng Bỉm Sơn

Lê Công Tâm - CTCP Xi măng Bỉm Sơn Hoàng Đình Tuấn - Vụ Vận tải và ATGT - BXD

Lê Hoàng Anh Tuấn - TCT Hàng không VN Nguyễn Thanh Sơn - Ban QLDA Đường sắt

Triệu Minh Đông - Ban QLDA Đường sắt

Bảng 22

Đôi Nguyễn Long Giang - TT Y tế - Môi trường LĐXD

Nguyễn Hữu Bình - TT Y tế - Môi trường LĐXD Lê Ngọc Tân- CTCP BĐS BIM

Giáp Đức Phúc - CTCP BĐS BIM Đàm Văn Thình - Cung triển lãm KT, QHXD QG

Trần Ngọc - Cung triển lãm KT, QHXD QG

Bảng 23

Đôi Phạm Thanh Bình - ĐH Kiến trúc HN

Lê Văn Thuần - ĐH Kiến trúc HN Bùi Trung Dũng - TCT tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

Đầu Anh Bắc - TCT tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) Ông Trần Văn Quang

Ông Nguyễn Gia Hiền

Bảng 24

Đôi Đại Việt Cường - Sở XD Phú Thọ

Nguyễn Trung Hiếu - Sở XD Phú Thọ Trần Việt Anh - Sở XD Hà Tĩnh

Nguyễn Thừa Minh - Sở XD Hà Tĩnh Phan Văn Long - Tổng Công ty Sông Đà

Trần Công Cử - Công ty Cổ phần SJ Group

Bảng 25

Đôi Nguyễn Văn Tiến - Sở XD Thái Nguyên

Dương Tuấn Sơn - Sở XD Thái Nguyên Vũ Văn Khiêm - ĐH Xây dựng

Trần Ngọc Quân - ĐH Xây dựng Hoàng Mạnh Hiệp - Cục KCHT Xây Dựng

Vũ Tuấn Long - Cục KCHT Xây Dựng

Bảng 26

Đôi Trần Kim Long - Ban QLDA XD CTGT Lào Cai

Đoàn Văn Việt - Ban QLDA XD CTGT Lào Cai Lê Bá Vương - Ban QLDA Đường sắt

Nguyễn Tuấn Hùng - Ban QLDA Đường sắt Lê Hoài Nam - TCT BĐATHH VN

Nguyễn Ngọc Hưng - TCT BĐATHH VN

Bảng 27

Đôi Đặng Hà Anh Tuấn - Báo Xây dựng

Nguyễn Tuấn Linh - Báo Xây dựng Nguyễn Huy Công - Ban QLDA Hàng hải và Đường thuỷ

Vũ Hoàng Long - Ban QLDA Hàng hải và Đường thuỷ Bùi Xuân Hưởng - CT TNHH MTV Đường sắt HN

Ngô Phú Thịnh - CT TNHH MTV Đường sắt HN

Bảng 28

Đôi Phạm Đức Điều - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN

Chu Thành Kiên - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN Nguyễn Công Trung - Trung tâm Tuyển sinh &QHDN

Nguyễn Đại Nam - Trung tâm Sát hạch lái xe Đỗ Trung Kiên - TCT CN tàu thủy (SBIC)

Lê Tuấn Kiệt - TCT CN tàu thủy (SBIC)

Bảng 29

Đôi Trần Đức Bảo - TCT lắp máy VN (LILAMA)

Nguyễn Việt Cường - TCT lắp máy VN (LILAMA) Ông Nguyễn Xuân Thạch

Ông Nguyễn Vũ Nam Lê Đình Huy - Tập Đoàn Đèo Cả

Nguyễn Trọng Hùng - Tập Đoàn Đèo Cả

Bảng 30

Đôi Nguyễn Bảo Trung - TCT ĐTPT đường cao tốc (VEC)

Trần Ngọc Huy - TCT ĐTPT đường cao tốc (VEC) Ngô Văn Thanh - Báo Xây dựng

Nguyễn Văn Thương - Báo Xây dựng Nguyễn Tiến Hùng - Sở XD Quảng Ngãi

Trịnh Minh Hải - Sở XD Quảng Ngãi

Bảng 31

Đôi Đinh Quang Vũ - Cục Đăng kiểm Việt Nam

Trần Đức Vượng - Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Xuân Hiển - Vụ KHCN MT và VLXD

Vũ Tuấn Vinh - Vụ KHCN MT và VLXD Nguyễn Đình Phi - CT TNHH MTV Đường sắt HN

Dương Công Thế Vinh - CT TNHH MTV Đường sắt HN

Bảng 32

Đôi Tô Vũ Thái - TCT lắp máy VN (LILAMA)

Ngô Quang Sử - TCT lắp máy VN (LILAMA) Ngô Minh Hiếu - Ban QLDA Đường sắt

Đinh Thái Sơn - Ban QLDA Đường sắt Vũ Xuân Quảng - Vụ KH - TC BXD

Thái Quang Vinh - Vụ KH - TC BXD

Bảng 33

Đôi Nguyễn Hoàng Anh - Viện KHCN BXD

Đỗ Duy Thế - Viện KHCN BXD Ngô Minh Định - Sở XD Bắc Ninh

Vũ Nhật Huy - Sở XD Bắc Ninh Trịnh Văn Cường - Cục Đường sắt VN

Nguyễn Cảnh Tú - Cục Đường sắt VN

Bảng 34

Đôi Nguyễn Đình Dinh - Viện KHCN BXD

Nguyễn Thành Trung - Viện KHCN BXD Nguyễn Chiến Thắng - Sở XD Tuyên Quang

Khương Mạnh Hà - Sở XD Tuyên Quang Đỗ Văn Dĩnh - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN

Văn Trọng Khuê - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN

Bảng 35

Đôi Nguyễn Hữu Phát - Viện Kinh tế xây dựng

Nguyễn Khánh Minh - Viện Kinh tế xây dựng Chu Xuân Bách - CTCP Hệ thống công nghệ ETC

Trần Hưng Định - CTCP Hệ thống công nghệ ETC Lê Nhật Cường - Ban QLDA 2

Đặng Văn Toàn - Ban QLDA 2

Bảng 36

Đôi Phạm Quang Anh - Ban QLDA Thăng Long

Lương Hồng Quân - Ban QLDA Thăng Long Lý Quang Thái - TCT Hàng hải VN

Nguyễn Thái Vinh - TCT Hàng hải VN Hoàng Ngọc Long - Ban QLDA Thăng Long

Nguyễn Xuân Hoàng - Ban QLDA Thăng Long

Giải phong trào - Đôi nữ

Bảng 1

Đôi Nguyễn Thị Kim Oanh - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN

Đỗ Thị Thu Thảo - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN Nguyễn Thị Hương Giang - Cục Đăng kiểm Việt Nam

Vương Thị Thu Hằng - Cục Đăng kiểm Việt Nam Phạm Hoàng Quyên - Tập đoàn CEO

Đào Bích Việt - Tập đoàn CEO

Bảng 2

Đôi Đào Thị Hằng - CTCP VCCorp

Hoàng Thị Huyền Trang - CTCP VCCorp Nguyễn Thu Thủy - Ban QLDA Thăng Long

Trần Thị Phương Thu - Ban QLDA Thăng Long Trịnh Châu Anh - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)

Lê Hà Thu - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)

Bảng 3

Đôi Bùi Trần Thảo My - CTCP BĐS BIM

Phan Thị Thu Hương - CTCP BĐS BIM Nguyễn Thị Thắm - Cục Đường bộ Việt Nam

Phạm Thu Hường - Cục Đường bộ Việt Nam Đặng Thị Thu - Ban QLDA 85

Nguyễn Thị Huyền Trang - Ban QLDA 85

Bảng 4

Đôi Trần Thị Khánh Linh - Trường Học Viện Quân Y

Nguyễn Tuyết Anh - DN Villa & Resort Hi Sea Villa Lê Thị Hường - ĐH Công nghệ GTVT

Nguyễn Thị Thu Thuỷ - ĐH Công nghệ GTVT Nguyễn Thị Thủy - TCT Quản lý bay VN

Nguyễn Thị Thúy Ngân - TCT Quản lý bay VN

Bảng 5

Đôi Nguyễn Thị Thu Hương - Cục HKVN

Trần Thị Thu Hiền - Cục HKVN Nguyễn Khánh Ly - CTCP TM VLXD Minh Tuấn

Kiều Mai Anh - CTCP TM VLXD Minh Tuấn Nguyễn Thị Thanh Huyền - TCT tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

Nguyễn Thị Thuần - TCT tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)

Bảng 6

Đôi Trần Thị Thu Huyền - CĐ Xây dựng VN

Bùi Thị Quỳnh - CĐ Xây dựng VN Nguyễn Thúy Chinh - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)

Quách Thị Phượng - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB) Phan Thị Hồng Nhung - CTKD BDS VIGLACERA

Nguyễn Thị Thu Hương - CTKD BDS VIGLACERA

Bảng 7

Đôi Hồ Thị Vân Quỳnh - Cục HH và Đthủy VN

Phạm Thị Lan Anh - Cục HH và Đthủy VN Lã Thị Bích Liên - TCT lắp máy VN (LILAMA)

Vũ Thị Khuyên - TCT lắp máy VN (LILAMA) Nguyễn Thị Thuận - TCT Sông Đà - CTCP

Võ Thị Mỹ Hạnh - TCT Sông Đà - CTCP

Bảng 8

Đôi Trần Thị Thuỷ - CTCP Tư vấn GSCLCT Thăng Long

Nguyễn Phương Lan - CTCP Tư vấn GSCLCT Thăng Long Lương Thị Nghiệp - Sở XD Cao Bằng

Đỗ Hồng Hạnh - Sở XD Cao Bằng Phùng Thị Hằng - Báo Xây dựng

Vũ Thị Thoa - Báo Xây dựng

Bảng 9

Đôi Vũ Hồng Chuyên - Taseco Group

Nguyễn Hải Ngọc - Taseco Group Lê Thị Thu Mến - TCT ĐTPT đường cao tốc (VEC)

Ngô Hồng Ngọc - TCT ĐTPT đường cao tốc (VEC) Ngô Thị Mỹ Ninh - Văn phòng Bộ

Nguyễn Thị Ngọc - Văn phòng Bộ

Giải phong trào - Đôi nam nữ

Bảng 1

Đôi Đỗ Minh Tuấn - CTCP TM VLXD Minh Tuấn

Đỗ Mỵ Châu - CTCP TM VLXD Minh Tuấn Trần Đức Anh

Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Hải Nam - CTCP VCCORP

Đinh Thị Ngọc Mai - CTCP VCCORP

Bảng 2

Đôi Nguyễn Mạnh Hùng - Công ty TNHH Infinity Logistics

Dương Hạnh - Công ty TNHH Infinity Logistics Phạm Mạnh Tuấn - Thủy điện Nâm Chiến

Nguyễn Thị Thanh Hiệp - Thủy điện Nâm Chiến Lương Mạnh Hùng - Ban QLDA Đường sắt

Vũ Thị Mai Hồng - Ban QLDA Đường sắt

Bảng 3

Đôi Đoàn Văn Nghiêm - VEC

Nguyễn Thị Vân - VEC Trần Ngọc Trung - Cục Đường sắt Việt Nam

Trần Thị Hà Phương - Cục Đường sắt Việt Nam Nguyễn Trần Thành - Sở XD Lạng Sơn

Lâm Huế - Sở XD Lạng Sơn

Bảng 4

Đôi Vũ Đình Tích - Cơ Quan Tổng CT VIGLACERA

Trịnh Thị Giang - Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera Đặng Minh Nghĩa - VETC

Nguyễn Thị Hải - VETC Ngô Đắc Sơn - VATM

Lê Thị Duyên - VATM

Bảng 5

Đôi Đinh Thanh Trí - Tập đoàn Bitexco

Phan Thị Phú - Tập đoàn Bitexco Nguyễn Tiến Mạnh - CTCP Tư vấn GSCLCT Thăng Long

Trần Thị Tình - CTCP Tư vấn GSCLCT Thăng Long Bùi Thị Thúy Bích - Báo Xây dựng

Phan Hoàng Sơn - Báo Xây dựng

Bảng 6

Đôi Phạm Hữu Hà Nam - Sở XD Quảng Ngãi

Hồ Thị Vinh - Sở XD Quảng Ngãi Phạm Anh Tuấn - Tập Đoàn Đèo Cả

Trương Bảo Yến - Tập Đoàn Đèo Cả Trần Anh Đức - ĐH Kiến trúc HN

Nguyễn Thị Thúy Hảo - ĐH Giao thông Vận tải

Bảng 7

Đôi Nguyễn Phương Chi - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD)

Lê Huy Doan - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD) Phạm Tuấn Anh - Sở XD Hà Nội

Vũ Thị Nhung Anh - Sở XD Hà Nội Nguyễn Hà Hải - Cục HH và Đường thủy VN

Bùi Thị Thu Hiền - Cục HH và Đường thủy VN

Bảng 8

Đôi Đào Mạnh Quyền - ĐH Công nghệ GTVT

Trần Huyền Trang - ĐH Công nghệ GTVT Hoàng Trọng Ngọc - Viện KHCN BXD

Lê Thị Thúy - Viện KHCN BXD Huỳnh Ngọc Chức - TCT CN tàu thủy (SBIC)

Trần Thị Minh Quý - TCT CN tàu thủy (SBIC)

Bảng 9

Đôi Phan Thanh Nam - Vicem Bút Sơn

Trịnh Thùy Linh - Vicem Bút Sơn Vũ Đình Đang - Cục KCHT Xây dựng

Nguyễn Thị Hằng - Cục KCHT Xây dựng Nguyễn Đình Tạo - NXB GTVT

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - NXB GTVT

Bảng 10

Đôi Hoàng Thanh Hải - CĐ GTVT TW 1

Đặng Bích Thuỷ - CĐ GTVT TW 1 Nguyễn Bảo Phúc - ĐH Công nghệ GTVT

Ngô Thu Ngọc - ĐH Công nghệ GTVT Vũ Anh Tuấn - TCT Cơ khí xây dựng - CTCP (COMA)

Phạm Thị Thanh Vân - TCT Cơ khí xây dựng - CTCP (COMA)

Bảng 11

Đôi Nguyễn Quý Kỳ - CT CP TĐ HDMON

Lê Thị Thanh Hòa - CT TNHH TM Giải Pháp Ưu Việt Nguyễn Mạnh Hùng - Sở XD Bắc Ninh

Nguyễn Thị Thu Hằng - Sở XD Bắc Ninh Nguyễn Văn Nhật - Cục Giám định NN về CLCTXD

Trần Ngọc Ánh - Cục Giám định NN về CLCTXD

Bảng 12

Đôi Nguyễn Thị Bích Thủy - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD)

Nguyễn Anh Bình - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD) Nguyễn Quang Trung - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN

Vũ Thị Lệ Thủy - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN Đặng Vũ Hiển - TEDI

Nguyễn Thị Thanh - TEDI

Bảng 13

Đôi Nguyễn Văn Kiên - ĐH Hàng hải VN

Nguyễn Thị Thủy - ĐH Hàng hải VN Trần Quang Tùng - CTCP và TM P.P

Phạm Ngọc Mai - CT TNHH TC Hội chợ TM F17 Ngô Anh Đức - LILAMA

Vũ Thị Mai Anh - LILAMA

Bảng 14

Đôi Đỗ Trung Tình - CTCP BĐS BIM

Vũ Hương Giang - CTCP BĐS BIM Vũ Văn Thuỳ - Sở XD Phú Thọ

Lã Thị Thu Hà - Sở XD Phú Thọ Phạm Văn Sơn - TEDI

Lương Thị Yến - TEDI

Bảng 15

Đôi Bùi Mạnh Tuấn - Trường Học Viện Quân Y

Nguyễn Ngọc Linh - CTCP sản xuất và thương mại F.F Biện Thị Tố Nga - CT CP thông tin THĐS Vinh

Nguyễn Cảnh Phi - CT CP thông tin THĐS Vinh Phạm Hoàng Ánh - TCT bảo đảm ATHH VN (VMSN)

Vũ Viết Xuân - TCT bảo đảm ATHH VN (VMSN)

Bảng 16

Đôi Đặng Thành Tuân - Công ty Cổ phần dịch vụ EPAY

Trần Thị Ly - CPCP Hệ thống Công nghệ ETC Triệu Long Quảng - TCT Hàng hải VN

Đoàn Thu Huyền - TCT Hàng hải VN Đinh Hoàng Minh - Cục ĐBVN

Lê Thị Mai Ca - Cục ĐBVN

Bảng 17

Đôi Bùi Huy Hoàng - Viện Kinh tế xây dựng

Lương Thị Ngọc Lan - Viện Kinh tế xây dựng Bùi Viết Cường - TT KT và CN Đường bộ Phía Nam

Đinh Thùy Linh - TT KT và CN Đường bộ Phía Nam Đoàn Tiên Phong - CTCP xây dựng P&T

Hồ Quỳnh Trang - CTCP xây dựng P&T

Bảng 18

Đôi Nguyễn Cao Thiên - ĐH Hàng hải VN

Nguyễn Thị Hồng Thắm - ĐH Hàng hải VN Trần Thị Phương Thảo - Sở XD Hà Nội

Nguyễn Đình Hiền - Sở XD Hà Nội Dương Văn Tình - ĐH Kiến trúc HN

Nguyễn Thị Dung - ĐH Kiến trúc HN

Bảng 19

Đôi Nguyễn Văn Thạch - Cục ĐBVN

Nguyễn Thùy Anh - Cục ĐBVN Nguyễn Tuấn Anh - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)

Lê Phương Anh - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB) Trần Đức Sa - VETC

Nguyễn Thị Vân Giang - VETC Lê Thu Trang - CTCP HK Vietjet

Nguyễn Xuân Hùng - CTCP HK Vietjet

Bảng 20

Đôi Vũ Đức Anh - Sở XD Cao Bằng

Nông Hồng Hạnh - Sở XD Cao Bằng Nguyễn Đình Sơn - CTCP VCCORP

Nguyễn Thu Trang - CTCP VCCORP Đào Thị Lan - Sông Đà 3

Trần Đình Trụ - TCT Sông Đà Lê Xuân Hải - Tập đoàn Amaccao

Nguyễn Thúy Đạt - Tập đoàn Amaccao Thông tin giải: Tên chính thức: Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026. Đơn vị tổ chức: Báo Xây dựng - Cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng. Cơ quan phối hợp: Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Liên đoàn pickleball Việt Nam Đối tác công nghệ: Sport Connect Thời gian thi đấu: Ngày 14/11/2026. Địa điểm: U.S. Pickleball Club, số 70 An Dương, Hà Nội. Quy mô dự kiến: Khoảng 500 vận động viên. Nội dung thi đấu: 5 nội dung thuộc Giải Lãnh đạo và Giải Phong trào. Tổng giá trị tiền thưởng: 216 triệu đồng.