Danh sách tham dự Giải Pickleball ngành Xây dựng năm 2026
Chi tiết kết quả bốc thăm và chia bảng Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026. Cùng điểm qua các bảng đấu kịch tính, danh sách đội tuyển tham dự và chờ đón...
Giải lãnh đạo - Đôi nam
Bảng 1
Đôi
Hưng Happy
Phạm Quang Huân - NXB GTVT
Lại Hợp Nhân - Tập đoàn Bitexco
Nguyễn Hoàng Hải - Tập đoàn Bitexco
Nguyễn Hồng Hải - Viện KHCN XD
Nguyễn Thanh Tùng - Viện Kiến trúc Quốc gia
Bảng 2
Đôi
Bùi Minh Khánh - CT CP tư vấn XD công nghiệp và đô thị VN (VCC)
Vũ Ngọc Tuấn - Viện QH Đô thị Nông thôn QG (VIUP)
Lại Quang Dũng - SHB
Phan Việt Phương - SHB
Nguyễn Hữu Quân - Cục KCHT XD
Trần Hoài Anh - Cục KCHT XD
Bảng 3
Đôi
Đỗ Quân Tùng - ĐH Hàng hải VN
Trần Văn Lượng - ĐH Hàng hải VN
Phạm Hoài Phương - CĐ Xây dựng VN
Bùi Sỹ Tuấn Anh - CĐ Xây dựng VN
Nguyễn Văn Ngọc - Thủy điện Nâm Chiến
Nguyễn Mạnh Hà - Thủy điện Nâm Chiến
Bảng 4
Đôi
Nguyễn Vũ Phương - Học viện CL-BDCB BXD
Lưu Đức Minh - Học viện CL-BDCB BXD
Trần Doãn Đức - SBIC
Nguyễn Bá Sơn - SBIC
Phạm Duy Hiếu - Tập Đoàn Đèo Cả
Đặng Tiến Thắng - Tập Đoàn Đèo Cả
Bảng 5
Đôi
Thái Anh Tuấn - Ban QLDA Đường sắt
Trần Quốc Bảo - Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy
Tô Thái Hòa - Sở XD Hà Tĩnh
Hoàng Thanh Tùng - Sở XD Hà Tĩnh
Nguyễn Tất Thương - TĐ ĐSQG VN
Hà Trọng Thắng - TĐ ĐSQG VN
Bảng 6
Đôi
Trần Văn Toan - TCT Xi măng VN (Vicem)
Trần Anh Tuấn - TCT Xi măng VN (Vicem)
Đặng Xuân Tâm - CT Địa ốc Hải Đăng
Nguyễn Phi Long - CT Đồng Tâm
Nguyễn Trần Tùng - Taseco Group
Đỗ Việt Thanh - Taseco Group
Bảng 7
Đôi
Nguyễn Văn Long - Ban QLDA 85
Vương Đình Đồng - Ban QLDA 85
Đoàn Văn Bình - Tập đoàn CEO
Trần Trung Kết - Tập đoàn CEO
Ngô Đức Thành - Sở XD Bắc Ninh
Nguyễn Xuân Đoàn - Sở XD Bắc Ninh
Bảng 8
Đôi
Nguyễn Thanh Chính - TEDI
Thái Danh Quốc - CTCP TVTK Cầu đường
Hà Minh Cương - Sở XD Thái Nguyên
Bùi Quang Hưng - Sở XD Thái Nguyên
Bùi Duy Khánh - VEC
Đặng Lê Hoàng - VEC
Bảng 9
Đôi
Phạm Quốc Súy - TCT BĐATHH VN
Dương Thế Nam - TCT BĐATHH VN
Tống Hoàng Kha - Cục HH và Đường thủy VN
Vương Cảnh Xuân - Cục HH và Đường thủy VN
Nguyễn Phúc Nhân - Sở XD Quảng Ngãi
Trần Trung Tín - Sở XD Quảng Ngãi
Hồ Ngọc Loan - Ban QLDA Thăng Long
Nguyễn Trung Sơn - Ban QLDA Thăng Long
Bảng 10
Đôi
Ông Trần Tuấn Anh - Sun Group
Ông Lê Đức Duy - Sun Group
Đặng Khắc Lợi - Cục Báo chí
Nguyễn Danh Châu - Báo Tri thức Cuộc sống
Vũ Quang Tiến - Đảng ủy BXD
Nguyễn Hữu Vinh - Đảng ủy BXD
Đồng Xuân Hòa - SHB
Lê Văn Hải - SHB
Giải lãnh đạo - Đôi nam nữ
Bảng 1
Đôi
Phạm Thị Thanh Hương - Tập đoàn Amaccao
Trần Danh Đạt - Tập đoàn Amaccao
Cao Nhật Quang - Văn phòng Chính phủ
Phạm Trung Kiên - Văn phòng bộ
Nguyễn Xuân Lâm - Ban QLDA hàng hải và Đthủy
Trần Thị Hà - CT CP QC trực tuyến 24h
Bảng 2
Đôi
Nguyễn Tiến Dũng - Tập Đoàn Đèo Cả
Nguyễn Ngọc Trang - Tập Đoàn Đèo Cả
Phạm Đức Toàn - Trường Cao đẳng GTVT TW I
Trần Thị Thái - Bộ Nội vụ
Hoàng Thu Hằng - Cục Quản lý nhà
Ngô Việt Anh - Báo Nhân dân
Hà Thị Thanh - Vụ KHTC Văn phòng Quốc hội
Phạm Việt Sơn - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN
Giải phong trào - Đôi nam
Bảng 1
Đôi
Lưu Tuần Tuấn - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
Bùi Tuấn Hùng - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
Trần Khánh Nam - Sở XD Hà Nội
Mai Đình Trường - Sở XD Hà Nội
Tô Thành Đạt - Sông Đà 11
Nguyễn Văn Tuất - Công ty Cổ phần SJ Group
Bảng 2
Đôi
Lê Ngọc Hoàng - TCT Quản lý bay VN
Đào Xuân Thắng - TCT Quản lý bay VN
Nguyễn Duy Bình - TCT đầu tư PT nhà và ĐT
Nguyễn Thành Trung - Công ty HUD6
Nguyễn Trọng Nhân - CTCP BĐS BIM
Nguyễn Tuấn Anh - CTCP BĐS BIM
Bảng 3
Đôi
Nguyễn Văn Uy - Ban QLDA 85
Nguyễn Đức Cường - Ban QLDA 85
Nguyễn Quốc Bảo - Sở XD Hải Phòng
Đàm Văn Toàn - Sở XD Hải Phòng
Nguyễn Quang Huy - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD)
Nguyễn Văn Hùng - TCT đầu tư PT nhà và ĐT
Bảng 4
Đôi
Vũ Đình Vinh - Tập Đoàn Đèo Cả
Nguyễn Văn Tài - Tập Đoàn Đèo Cả
Đoàn Thanh Tuấn - Tập đoàn BRG
Lê Tiến Thành - Tập đoàn BRG
Nguyễn Xuân Mạnh - CTCP VCCorp
Vũ Mạnh Tiến - CTCP VCCorp
Bảng 5
Đôi
Nguyễn Giao Linh - Văn phòng Đảng uỷ Bộ
Bùi Chí Hiếu - Văn phòng Đảng uỷ Bộ
Bùi Trung Kiên - CTKD BDS VIGLACERA
Nguyễn Đức Phong - CTKD BDS VIGLACERA
Nguyễn Văn Trung - Tập Đoàn Đèo Cả
Lê Trọng Tấn - Tập Đoàn Đèo Cả
Bảng 6
Đôi
Phạm Trương Vương - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)
Nguyễn Đình Nguyên Lâm - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)
Trịnh Quang Tùng - CT CP thông tin THĐS Vinh
Nguyễn Tuấn Anh - CT CP thông tin THĐS Vinh
Vi Văn Chung - Sở XD Tuyên Quang
Dương Thế Phong - Sở XD Tuyên Quang
Bảng 7
Đôi
Nguyễn Minh Thế - CTCP Hệ thống công nghệ ETC
Hồ Trọng Dinh - CTCP Hệ thống công nghệ ETC
Ông Nhâm Văn Đức
Ông Hoàng Nhân Tiến Anh
Phạm Tuấn Anh - Học viện CL-BDCB BXD
Lương Minh Duy - Học viện CL-BDCB BXD
Bảng 8
Đôi
Đặng Hồng Dương - CTCP BĐS BIM
Dương Quang Hải - CTCP BĐS BIM
Nguyễn Văn Đoàn - Viện Kinh tế xây dựng
Phạm Huy Cường - Viện Kinh tế xây dựng
Trần Quang Hiệp - Cục Phát triển đô thị
Phạm Anh Đức - Cục Phát triển đô thị
Bảng 9
Đôi
Bùi Duy Đức - CT TNHH TM và DV Hoa Phương Đông
Nguyễn Ngọc Ánh - CĐ Công nghiệp QP
Ngô Duy Thanh - Sở XD Cao Bằng
Hà Huy Hoàng - Sở XD Cao Bằng
Nguyễn Thành Len - ĐH Kiến trúc HN
Trần Hoàng Minh - ĐH Kiến trúc HN
Bảng 10
Đôi
Phạm Thanh Sơn - Cục Giám định NN về CLCTXD
Phan Chính Ước - Cục Giám định NN về CLCTXD
Nguyễn Duy Thành - CT TNHH MTV Đường sắt HN
Vũ Văn Tiến - CT TNHH MTV Đường sắt HN
Trần Đức Hiệp - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
Đào Tùng - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
Bảng 11
Đôi
Hoàng Trọng Long - Đoàn bay - VietjetAir
Lê Hưng Khoa - Đoàn tiếp viên - VietjetAir
Nguyễn Ngọc Đàn - Cục Đường bộ VN
Vũ Anh Thắng - Cục Đường bộ VN
Nguyễn Quang Huấn - Cục HH và Đthủy VN
Hoàng Việt Thắng - Cục HH và Đthủy VN
Bảng 12
Đôi
Trần Thanh An - ĐH Công nghệ GTVT
Nguyễn Thành Long - ĐH Công nghệ GTVT
Đinh Công Hoàng Linh - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)
Trần Minh Thành - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)
Dương Thanh Tùng - ĐH Kiến trúc HN
Cao Văn Ba - ĐH Kiến trúc HN
Bảng 13
Đôi
Lê Thanh Hoàng - Cục Quản lý nhà
Trần Tuấn Anh - Cục Quản lý nhà
Phạm Hoàng Thắng - Tập đoàn Bitexco
Nguyễn Mạnh Hùng - Tập đoàn Bitexco
Vũ Anh Hà - Tập đoàn CEO
Đoàn Phương Duy - Tập đoàn CEO
Bảng 14
Đôi
Nguyễn Ngọc Minh - TT CNTT BXD
Phạm Công Chính - TT CNTT BXD
Đào Quý Duy - Cục Đường bộ VN
Nguyễn Sỹ Hưng - Cục Đường bộ VN
Đỗ Việt Hùng - Học viện CL-BDCB BXD
Đặng Văn Quỳnh - Học viện CL-BDCB BXD
Bảng 15
Đôi
Nguyễn Đức Mạnh - CTCP Tư vấn GSCLCT Thăng Long
Phan Văn Dũng - CTCP Tư vấn GSCLCT Thăng Long
Tạ Đức Long - TCT tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)
Nguyễn Hoàng Tùng - TCT tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)
Hồ Đức Thành - Ban QLDA 85
Doãn Duy Thanh - Ban QLDA 85
Bảng 16
Đôi
Nguyễn Đình Vỹ - TT KT và CN Đường bộ Phía Nam
Lê Thế Vương Anh - TT KT và CN Đường bộ Phía Nam
Nguyễn Quang Phúc - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN
Nguyễn Đức Bình - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN
Bùi Hồng Giang
Hoàng Thọ Dinh
Bảng 17
Đôi
Lê Việt Hùng - Ban QLDA 2
Phan Văn Đức - Ban QLDA 2
Nguyễn Xuân Hưng - Học viện CL-BDCB BXD
Trần Văn Kiên - Học viện CL-BDCB BXD
Nguyễn Đức Chỉnh - ĐH Hàng hải VN
Lê Đăng Khánh - ĐH Hàng hải VN
Bảng 18
Đôi
Hồ Thanh Chương - Cục HH và Đthủy VN
Vũ Văn Chung - Cục HH và Đthủy VN
Nguyễn Bình Nam - Taseco Group
Vũ Mạnh Cường - Taseco Group
Trần Tuấn Anh - Sở XD Bắc Ninh
Ngô Quang Cường - Sở XD Bắc Ninh
Bảng 19
Đôi
Lê Hoàng Minh - Học viện CL-BDCB BXD
Trần Nguyên Hà - Học viện CL-BDCB BXD
Đinh Văn Bình - Tập đoàn CEO
Cao Nhật Tân - Tập đoàn CEO
Lưu Quang Thắng - TCT BĐATHH VN
Nguyễn Thanh Tùng - TCT BĐATHH VN
Bảng 20
Đôi
Lê Trường Giang - Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC
Nguyễn Gia Đạt - Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC
Hồ Quang Tuấn - BQL DA đường Hồ Chí Minh
Nguyễn Khánh Vinh - BQL DA đường Hồ Chí Minh
Nguyễn Anh Tuấn - Sở XD Lạng Sơn
Vi Hoàng Hiệp - Sở XD Lạng Sơn
Bảng 21
Đôi
Nguyễn Duy Tuấn - CTCP Xi măng Bỉm Sơn
Lê Công Tâm - CTCP Xi măng Bỉm Sơn
Hoàng Đình Tuấn - Vụ Vận tải và ATGT - BXD
Lê Hoàng Anh Tuấn - TCT Hàng không VN
Nguyễn Thanh Sơn - Ban QLDA Đường sắt
Triệu Minh Đông - Ban QLDA Đường sắt
Bảng 22
Đôi
Nguyễn Long Giang - TT Y tế - Môi trường LĐXD
Nguyễn Hữu Bình - TT Y tế - Môi trường LĐXD
Lê Ngọc Tân- CTCP BĐS BIM
Giáp Đức Phúc - CTCP BĐS BIM
Đàm Văn Thình - Cung triển lãm KT, QHXD QG
Trần Ngọc - Cung triển lãm KT, QHXD QG
Bảng 23
Đôi
Phạm Thanh Bình - ĐH Kiến trúc HN
Lê Văn Thuần - ĐH Kiến trúc HN
Bùi Trung Dũng - TCT tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)
Đầu Anh Bắc - TCT tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)
Ông Trần Văn Quang
Ông Nguyễn Gia Hiền
Bảng 24
Đôi
Đại Việt Cường - Sở XD Phú Thọ
Nguyễn Trung Hiếu - Sở XD Phú Thọ
Trần Việt Anh - Sở XD Hà Tĩnh
Nguyễn Thừa Minh - Sở XD Hà Tĩnh
Phan Văn Long - Tổng Công ty Sông Đà
Trần Công Cử - Công ty Cổ phần SJ Group
Bảng 25
Đôi
Nguyễn Văn Tiến - Sở XD Thái Nguyên
Dương Tuấn Sơn - Sở XD Thái Nguyên
Vũ Văn Khiêm - ĐH Xây dựng
Trần Ngọc Quân - ĐH Xây dựng
Hoàng Mạnh Hiệp - Cục KCHT Xây Dựng
Vũ Tuấn Long - Cục KCHT Xây Dựng
Bảng 26
Đôi
Trần Kim Long - Ban QLDA XD CTGT Lào Cai
Đoàn Văn Việt - Ban QLDA XD CTGT Lào Cai
Lê Bá Vương - Ban QLDA Đường sắt
Nguyễn Tuấn Hùng - Ban QLDA Đường sắt
Lê Hoài Nam - TCT BĐATHH VN
Nguyễn Ngọc Hưng - TCT BĐATHH VN
Bảng 27
Đôi
Đặng Hà Anh Tuấn - Báo Xây dựng
Nguyễn Tuấn Linh - Báo Xây dựng
Nguyễn Huy Công - Ban QLDA Hàng hải và Đường thuỷ
Vũ Hoàng Long - Ban QLDA Hàng hải và Đường thuỷ
Bùi Xuân Hưởng - CT TNHH MTV Đường sắt HN
Ngô Phú Thịnh - CT TNHH MTV Đường sắt HN
Bảng 28
Đôi
Phạm Đức Điều - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN
Chu Thành Kiên - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN
Nguyễn Công Trung - Trung tâm Tuyển sinh &QHDN
Nguyễn Đại Nam - Trung tâm Sát hạch lái xe
Đỗ Trung Kiên - TCT CN tàu thủy (SBIC)
Lê Tuấn Kiệt - TCT CN tàu thủy (SBIC)
Bảng 29
Đôi
Trần Đức Bảo - TCT lắp máy VN (LILAMA)
Nguyễn Việt Cường - TCT lắp máy VN (LILAMA)
Ông Nguyễn Xuân Thạch
Ông Nguyễn Vũ Nam
Lê Đình Huy - Tập Đoàn Đèo Cả
Nguyễn Trọng Hùng - Tập Đoàn Đèo Cả
Bảng 30
Đôi
Nguyễn Bảo Trung - TCT ĐTPT đường cao tốc (VEC)
Trần Ngọc Huy - TCT ĐTPT đường cao tốc (VEC)
Ngô Văn Thanh - Báo Xây dựng
Nguyễn Văn Thương - Báo Xây dựng
Nguyễn Tiến Hùng - Sở XD Quảng Ngãi
Trịnh Minh Hải - Sở XD Quảng Ngãi
Bảng 31
Đôi
Đinh Quang Vũ - Cục Đăng kiểm Việt Nam
Trần Đức Vượng - Cục Đăng kiểm Việt Nam
Nguyễn Xuân Hiển - Vụ KHCN MT và VLXD
Vũ Tuấn Vinh - Vụ KHCN MT và VLXD
Nguyễn Đình Phi - CT TNHH MTV Đường sắt HN
Dương Công Thế Vinh - CT TNHH MTV Đường sắt HN
Bảng 32
Đôi
Tô Vũ Thái - TCT lắp máy VN (LILAMA)
Ngô Quang Sử - TCT lắp máy VN (LILAMA)
Ngô Minh Hiếu - Ban QLDA Đường sắt
Đinh Thái Sơn - Ban QLDA Đường sắt
Vũ Xuân Quảng - Vụ KH - TC BXD
Thái Quang Vinh - Vụ KH - TC BXD
Bảng 33
Đôi
Nguyễn Hoàng Anh - Viện KHCN BXD
Đỗ Duy Thế - Viện KHCN BXD
Ngô Minh Định - Sở XD Bắc Ninh
Vũ Nhật Huy - Sở XD Bắc Ninh
Trịnh Văn Cường - Cục Đường sắt VN
Nguyễn Cảnh Tú - Cục Đường sắt VN
Bảng 34
Đôi
Nguyễn Đình Dinh - Viện KHCN BXD
Nguyễn Thành Trung - Viện KHCN BXD
Nguyễn Chiến Thắng - Sở XD Tuyên Quang
Khương Mạnh Hà - Sở XD Tuyên Quang
Đỗ Văn Dĩnh - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN
Văn Trọng Khuê - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN
Bảng 35
Đôi
Nguyễn Hữu Phát - Viện Kinh tế xây dựng
Nguyễn Khánh Minh - Viện Kinh tế xây dựng
Chu Xuân Bách - CTCP Hệ thống công nghệ ETC
Trần Hưng Định - CTCP Hệ thống công nghệ ETC
Lê Nhật Cường - Ban QLDA 2
Đặng Văn Toàn - Ban QLDA 2
Bảng 36
Đôi
Phạm Quang Anh - Ban QLDA Thăng Long
Lương Hồng Quân - Ban QLDA Thăng Long
Lý Quang Thái - TCT Hàng hải VN
Nguyễn Thái Vinh - TCT Hàng hải VN
Hoàng Ngọc Long - Ban QLDA Thăng Long
Nguyễn Xuân Hoàng - Ban QLDA Thăng Long
Giải phong trào - Đôi nữ
Bảng 1
Đôi
Nguyễn Thị Kim Oanh - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN
Đỗ Thị Thu Thảo - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN
Nguyễn Thị Hương Giang - Cục Đăng kiểm Việt Nam
Vương Thị Thu Hằng - Cục Đăng kiểm Việt Nam
Phạm Hoàng Quyên - Tập đoàn CEO
Đào Bích Việt - Tập đoàn CEO
Bảng 2
Đôi
Đào Thị Hằng - CTCP VCCorp
Hoàng Thị Huyền Trang - CTCP VCCorp
Nguyễn Thu Thủy - Ban QLDA Thăng Long
Trần Thị Phương Thu - Ban QLDA Thăng Long
Trịnh Châu Anh - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)
Lê Hà Thu - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)
Bảng 3
Đôi
Bùi Trần Thảo My - CTCP BĐS BIM
Phan Thị Thu Hương - CTCP BĐS BIM
Nguyễn Thị Thắm - Cục Đường bộ Việt Nam
Phạm Thu Hường - Cục Đường bộ Việt Nam
Đặng Thị Thu - Ban QLDA 85
Nguyễn Thị Huyền Trang - Ban QLDA 85
Bảng 4
Đôi
Trần Thị Khánh Linh - Trường Học Viện Quân Y
Nguyễn Tuyết Anh - DN Villa & Resort Hi Sea Villa
Lê Thị Hường - ĐH Công nghệ GTVT
Nguyễn Thị Thu Thuỷ - ĐH Công nghệ GTVT
Nguyễn Thị Thủy - TCT Quản lý bay VN
Nguyễn Thị Thúy Ngân - TCT Quản lý bay VN
Bảng 5
Đôi
Nguyễn Thị Thu Hương - Cục HKVN
Trần Thị Thu Hiền - Cục HKVN
Nguyễn Khánh Ly - CTCP TM VLXD Minh Tuấn
Kiều Mai Anh - CTCP TM VLXD Minh Tuấn
Nguyễn Thị Thanh Huyền - TCT tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)
Nguyễn Thị Thuần - TCT tư vấn thiết kế GTVT (TEDI)
Bảng 6
Đôi
Trần Thị Thu Huyền - CĐ Xây dựng VN
Bùi Thị Quỳnh - CĐ Xây dựng VN
Nguyễn Thúy Chinh - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)
Quách Thị Phượng - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)
Phan Thị Hồng Nhung - CTKD BDS VIGLACERA
Nguyễn Thị Thu Hương - CTKD BDS VIGLACERA
Bảng 7
Đôi
Hồ Thị Vân Quỳnh - Cục HH và Đthủy VN
Phạm Thị Lan Anh - Cục HH và Đthủy VN
Lã Thị Bích Liên - TCT lắp máy VN (LILAMA)
Vũ Thị Khuyên - TCT lắp máy VN (LILAMA)
Nguyễn Thị Thuận - TCT Sông Đà - CTCP
Võ Thị Mỹ Hạnh - TCT Sông Đà - CTCP
Bảng 8
Đôi
Trần Thị Thuỷ - CTCP Tư vấn GSCLCT Thăng Long
Nguyễn Phương Lan - CTCP Tư vấn GSCLCT Thăng Long
Lương Thị Nghiệp - Sở XD Cao Bằng
Đỗ Hồng Hạnh - Sở XD Cao Bằng
Phùng Thị Hằng - Báo Xây dựng
Vũ Thị Thoa - Báo Xây dựng
Bảng 9
Đôi
Vũ Hồng Chuyên - Taseco Group
Nguyễn Hải Ngọc - Taseco Group
Lê Thị Thu Mến - TCT ĐTPT đường cao tốc (VEC)
Ngô Hồng Ngọc - TCT ĐTPT đường cao tốc (VEC)
Ngô Thị Mỹ Ninh - Văn phòng Bộ
Nguyễn Thị Ngọc - Văn phòng Bộ
Giải phong trào - Đôi nam nữ
Bảng 1
Đôi
Đỗ Minh Tuấn - CTCP TM VLXD Minh Tuấn
Đỗ Mỵ Châu - CTCP TM VLXD Minh Tuấn
Trần Đức Anh
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Hải Nam - CTCP VCCORP
Đinh Thị Ngọc Mai - CTCP VCCORP
Bảng 2
Đôi
Nguyễn Mạnh Hùng - Công ty TNHH Infinity Logistics
Dương Hạnh - Công ty TNHH Infinity Logistics
Phạm Mạnh Tuấn - Thủy điện Nâm Chiến
Nguyễn Thị Thanh Hiệp - Thủy điện Nâm Chiến
Lương Mạnh Hùng - Ban QLDA Đường sắt
Vũ Thị Mai Hồng - Ban QLDA Đường sắt
Bảng 3
Đôi
Đoàn Văn Nghiêm - VEC
Nguyễn Thị Vân - VEC
Trần Ngọc Trung - Cục Đường sắt Việt Nam
Trần Thị Hà Phương - Cục Đường sắt Việt Nam
Nguyễn Trần Thành - Sở XD Lạng Sơn
Lâm Huế - Sở XD Lạng Sơn
Bảng 4
Đôi
Vũ Đình Tích - Cơ Quan Tổng CT VIGLACERA
Trịnh Thị Giang - Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera
Đặng Minh Nghĩa - VETC
Nguyễn Thị Hải - VETC
Ngô Đắc Sơn - VATM
Lê Thị Duyên - VATM
Bảng 5
Đôi
Đinh Thanh Trí - Tập đoàn Bitexco
Phan Thị Phú - Tập đoàn Bitexco
Nguyễn Tiến Mạnh - CTCP Tư vấn GSCLCT Thăng Long
Trần Thị Tình - CTCP Tư vấn GSCLCT Thăng Long
Bùi Thị Thúy Bích - Báo Xây dựng
Phan Hoàng Sơn - Báo Xây dựng
Bảng 6
Đôi
Phạm Hữu Hà Nam - Sở XD Quảng Ngãi
Hồ Thị Vinh - Sở XD Quảng Ngãi
Phạm Anh Tuấn - Tập Đoàn Đèo Cả
Trương Bảo Yến - Tập Đoàn Đèo Cả
Trần Anh Đức - ĐH Kiến trúc HN
Nguyễn Thị Thúy Hảo - ĐH Giao thông Vận tải
Bảng 7
Đôi
Nguyễn Phương Chi - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD)
Lê Huy Doan - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD)
Phạm Tuấn Anh - Sở XD Hà Nội
Vũ Thị Nhung Anh - Sở XD Hà Nội
Nguyễn Hà Hải - Cục HH và Đường thủy VN
Bùi Thị Thu Hiền - Cục HH và Đường thủy VN
Bảng 8
Đôi
Đào Mạnh Quyền - ĐH Công nghệ GTVT
Trần Huyền Trang - ĐH Công nghệ GTVT
Hoàng Trọng Ngọc - Viện KHCN BXD
Lê Thị Thúy - Viện KHCN BXD
Huỳnh Ngọc Chức - TCT CN tàu thủy (SBIC)
Trần Thị Minh Quý - TCT CN tàu thủy (SBIC)
Bảng 9
Đôi
Phan Thanh Nam - Vicem Bút Sơn
Trịnh Thùy Linh - Vicem Bút Sơn
Vũ Đình Đang - Cục KCHT Xây dựng
Nguyễn Thị Hằng - Cục KCHT Xây dựng
Nguyễn Đình Tạo - NXB GTVT
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - NXB GTVT
Bảng 10
Đôi
Hoàng Thanh Hải - CĐ GTVT TW 1
Đặng Bích Thuỷ - CĐ GTVT TW 1
Nguyễn Bảo Phúc - ĐH Công nghệ GTVT
Ngô Thu Ngọc - ĐH Công nghệ GTVT
Vũ Anh Tuấn - TCT Cơ khí xây dựng - CTCP (COMA)
Phạm Thị Thanh Vân - TCT Cơ khí xây dựng - CTCP (COMA)
Bảng 11
Đôi
Nguyễn Quý Kỳ - CT CP TĐ HDMON
Lê Thị Thanh Hòa - CT TNHH TM Giải Pháp Ưu Việt
Nguyễn Mạnh Hùng - Sở XD Bắc Ninh
Nguyễn Thị Thu Hằng - Sở XD Bắc Ninh
Nguyễn Văn Nhật - Cục Giám định NN về CLCTXD
Trần Ngọc Ánh - Cục Giám định NN về CLCTXD
Bảng 12
Đôi
Nguyễn Thị Bích Thủy - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD)
Nguyễn Anh Bình - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD)
Nguyễn Quang Trung - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN
Vũ Thị Lệ Thủy - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN
Đặng Vũ Hiển - TEDI
Nguyễn Thị Thanh - TEDI
Bảng 13
Đôi
Nguyễn Văn Kiên - ĐH Hàng hải VN
Nguyễn Thị Thủy - ĐH Hàng hải VN
Trần Quang Tùng - CTCP và TM P.P
Phạm Ngọc Mai - CT TNHH TC Hội chợ TM F17
Ngô Anh Đức - LILAMA
Vũ Thị Mai Anh - LILAMA
Bảng 14
Đôi
Đỗ Trung Tình - CTCP BĐS BIM
Vũ Hương Giang - CTCP BĐS BIM
Vũ Văn Thuỳ - Sở XD Phú Thọ
Lã Thị Thu Hà - Sở XD Phú Thọ
Phạm Văn Sơn - TEDI
Lương Thị Yến - TEDI
Bảng 15
Đôi
Bùi Mạnh Tuấn - Trường Học Viện Quân Y
Nguyễn Ngọc Linh - CTCP sản xuất và thương mại F.F
Biện Thị Tố Nga - CT CP thông tin THĐS Vinh
Nguyễn Cảnh Phi - CT CP thông tin THĐS Vinh
Phạm Hoàng Ánh - TCT bảo đảm ATHH VN (VMSN)
Vũ Viết Xuân - TCT bảo đảm ATHH VN (VMSN)
Bảng 16
Đôi
Đặng Thành Tuân - Công ty Cổ phần dịch vụ EPAY
Trần Thị Ly - CPCP Hệ thống Công nghệ ETC
Triệu Long Quảng - TCT Hàng hải VN
Đoàn Thu Huyền - TCT Hàng hải VN
Đinh Hoàng Minh - Cục ĐBVN
Lê Thị Mai Ca - Cục ĐBVN
Bảng 17
Đôi
Bùi Huy Hoàng - Viện Kinh tế xây dựng
Lương Thị Ngọc Lan - Viện Kinh tế xây dựng
Bùi Viết Cường - TT KT và CN Đường bộ Phía Nam
Đinh Thùy Linh - TT KT và CN Đường bộ Phía Nam
Đoàn Tiên Phong - CTCP xây dựng P&T
Hồ Quỳnh Trang - CTCP xây dựng P&T
Bảng 18
Đôi
Nguyễn Cao Thiên - ĐH Hàng hải VN
Nguyễn Thị Hồng Thắm - ĐH Hàng hải VN
Trần Thị Phương Thảo - Sở XD Hà Nội
Nguyễn Đình Hiền - Sở XD Hà Nội
Dương Văn Tình - ĐH Kiến trúc HN
Nguyễn Thị Dung - ĐH Kiến trúc HN
Bảng 19
Đôi
Nguyễn Văn Thạch - Cục ĐBVN
Nguyễn Thùy Anh - Cục ĐBVN
Nguyễn Tuấn Anh - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)
Lê Phương Anh - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB)
Trần Đức Sa - VETC
Nguyễn Thị Vân Giang - VETC
Lê Thu Trang - CTCP HK Vietjet
Nguyễn Xuân Hùng - CTCP HK Vietjet
Bảng 20
Đôi
Vũ Đức Anh - Sở XD Cao Bằng
Nông Hồng Hạnh - Sở XD Cao Bằng
Nguyễn Đình Sơn - CTCP VCCORP
Nguyễn Thu Trang - CTCP VCCORP
Đào Thị Lan - Sông Đà 3
Trần Đình Trụ - TCT Sông Đà
Lê Xuân Hải - Tập đoàn Amaccao
Nguyễn Thúy Đạt - Tập đoàn Amaccao
Thông tin giải:
Tên chính thức: Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.
Đơn vị tổ chức: Báo Xây dựng - Cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng.
Cơ quan phối hợp: Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Liên đoàn pickleball Việt Nam
Đối tác công nghệ: Sport Connect
Thời gian thi đấu: Ngày 14/11/2026.
Địa điểm: U.S. Pickleball Club, số 70 An Dương, Hà Nội.
Quy mô dự kiến: Khoảng 500 vận động viên.
Nội dung thi đấu: 5 nội dung thuộc Giải Lãnh đạo và Giải Phong trào.
Tổng giá trị tiền thưởng: 216 triệu đồng.
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/ket-qua-boc-tham-chia-bang-cac-doi-tham-du-giai-pickleball-nganh-xay-dung-nam-2026-192261109165727238.htm