Danh sách Quả bóng vàng qua các năm

Qua gần 7 thập kỷ, giải thưởng đã vinh danh nhiều thế hệ danh thủ, từ Stanley Matthews, Johan Cruyff đến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Tính đến năm 2025, cầu thủ Lionel Messi đang giữ kỷ lục với 8 lần giành Quả bóng vàng, xếp sau là Cristiano Ronaldo với 5 lần.

Ba huyền thoại Michel Platini, Johan Cruyff và Marco van Basten cùng có 3 lần được vinh danh. Ở kỳ trao giải gần nhất, năm 2025, Ousmane Dembélé giành danh hiệu Quả bóng vàng nam.

Danh sách chủ nhân Quả bóng vàng nam qua từng năm

Trong lịch sử giải thưởng, Messi là cầu thủ giành nhiều Quả bóng vàng nhất với 8 lần, gồm các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Cristiano Ronaldo có 5 lần đăng quang vào các năm 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017.

Đáng chú ý, giải thưởng từng có sự thay đổi về tiêu chí và phạm vi xét chọn, ban đầu Quả bóng vàng chỉ dành cho cầu thủ châu Âu thi đấu tại các câu lạc bộ châu Âu; từ năm 1995, cầu thủ không mang quốc tịch châu Âu nhưng chơi bóng tại châu Âu cũng đủ điều kiện.

Đến năm 2007, giải mở rộng cho cầu thủ trên toàn thế giới, giai đoạn 2010-2015, giải được hợp nhất với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA trước khi trở lại tên gọi Quả bóng vàng do France Football tổ chức.