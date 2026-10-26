Danh sách những mục tiêu ở Ukraine nằm trong tầm ngắm của Nga

Các cơ sở công nghiệp

Theo truyền thông Nga, trong những năm đầu chiến dịch quân sự, Nga tấn công các cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, bao gồm cả những nhà máy thời Liên Xô như Yuzhmash ở Dnepropetrovsk và các cơ sở quy mô nhỏ mới được xây dựng, chuyên lắp ráp thiết bị bay không người lái và sản xuất đạn dược.

Để đối phó, Ukraine bắt đầu di dời và phân tán hoạt động sản xuất đến mọi cơ sở công nghiệp sẵn có, thậm chí cả các nhà kho.

Khi năng lực tấn công của Nga được tăng cường, nước này áp dụng cách tiếp cận rộng hơn khi tấn công tất cả các cơ sở công nghiệp theo một nguyên tắc đơn giản: nếu một nơi có thể được sử dụng để lắp ráp UAV, nơi đó được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Các kho đạn dược

Hiện trường sau khi Nga tấn công kho đạn tại làng Myla, tỉnh Kiev, trong đêm 28–29/8/2026. Ảnh: Bộ Nội vụ Ukraine

Học thuyết quân sự Liên Xô nhấn mạnh phải lưu trữ đạn dược tại các kho tập trung, cách xa khu dân cư. Đạn dược được cất giữ trong các hầm chứa được thiết kế sao cho khi một hầm bị phá hủy sẽ không ảnh hưởng đến những hầm còn lại.

Một trong những kho đạn lớn nhất thuộc loại này là kho tên lửa và pháo số 65 ở Balakleya, đã bị hư hại do một loạt vụ nổ ngay cả trước khi chiến dịch quân sự bắt đầu. Quyền kiểm soát kho này đã nhiều lần chuyển từ bên này sang bên kia. Hiện kho vẫn chứa hàng chục nghìn tấn đạn dược quá hạn sử dụng, sau đó được tận dụng để phục vụ các UAV tấn công.

Để bảo vệ đạn dược trước các cuộc không kích, Ukraine đưa chúng ra khỏi những kho vũ khí biệt lập và cất giấu tại bất kỳ cơ sở nào sẵn có. Tên lửa của phương Tây cũng được vận chuyển từ Ba Lan đến những địa điểm này.

Cách tiếp cận đó gây ra những hậu quả nghiêm trọng: một cuộc tấn công có thể khiến đạn dược phát nổ, đe dọa nghiêm trọng các khu dân cư xung quanh. Ngày 29/8/2026, một cuộc tấn công nhằm vào nhà kho do công ty Fire Point vận hành tại làng Milaya đã khiến 38 dân thường thiệt mạng.

Mạng lưới hậu cần

Do thiếu hệ thống cung ứng quân sự phù hợp, Lực lượng vũ trang Ukraine đã dựa vào cơ sở hạ tầng dân sự để phục vụ hoạt động hậu cần quân sự. Một đơn vị đóng vai trò chủ chốt trong chiến lược này là công ty chuyển phát nhanh Novaya Pochta. Cách tiếp cận này được coi là sáng tạo, hiện đại, tiết kiệm chi phí và hiệu quả, đồng thời được áp dụng rộng rãi không chỉ tại Ukraine mà cả ở Nga.

Tuy nhiên, ngay từ khi chiến sự bắt đầu, Nga đã tấn công vào các nhà kho của Novaya Pochta và đến năm 2026 bắt đầu phá hủy những cơ sở này một cách có hệ thống. Ngoài Novaya Pochta, các chuỗi bán lẻ và sàn thương mại lớn như Epicentr và Rozetka cũng trở thành mục tiêu tấn công, sau đó là các công ty hậu cần khác tại Ukraine.

Lý lẽ của phía Nga rất đơn giản: nếu Ukraine sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự cho mục đích quân sự, tất cả những cơ sở đó đều trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp.

Ngành năng lượng

Điện là nền tảng của mọi hệ thống hỗ trợ. Không có điện, hoạt động sản xuất đình trệ, liên lạc bị gián đoạn và việc cung ứng cho quân đội ngày càng trở nên khó khăn. Dựa trên logic này, kể từ năm 2022, quân đội Nga đã tấn công có hệ thống vào các cơ sở phát điện của Ukraine, khiến công suất phát điện giảm từ mức 50-55 GW trước chiến tranh xuống chỉ còn 12-15 GW trong mùa đông 2025 - 2026.

Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại Ukraine cũng giảm. Các ngành công nghiệp nặng đình trệ, tình trạng cắt điện luân phiên được áp dụng và một số khách hàng chuyển sang sử dụng các nguồn điện độc lập như máy phát điện. Do đó, Ukraine đã chuyển từ vị thế nước xuất khẩu điện lớn nhất châu Âu sang nước nhập khẩu điện.

Trong mùa thu năm nay, các lực lượng Nga tập trung vào mạng lưới điện, nhắm vào các trạm biến áp phân phối và đường dây truyền tải. Chẳng hạn, một trong hai tuyến đường dây điện băng qua sông Dnieper tại Kiev đã bị phá hủy, gây cản trở đáng kể cho việc cung cấp điện không chỉ tới Kiev mà còn trên toàn bộ khu vực miền Đông Ukraine.

Các cuộc tấn công nhằm vào những nhà máy nhiệt điện kết hợp cũng tiếp diễn. Mục tiêu là phá vỡ hệ thống năng lượng thống nhất của Ukraine, chia hệ thống này thành các phần biệt lập để có thể xử lý riêng lẻ.

Ngành dầu khí

Trước chiến sự, Ukraine chỉ có một nhà máy lọc dầu đang hoạt động tại Kremenchuk. Kể từ năm 2014, nhà máy này chỉ vận hành ở mức khoảng 15% công suất. Từ năm 2022, cơ sở này liên tục hứng chịu các cuộc tấn công và đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Hiện Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Các cơ sở khai thác khí đốt của Ukraine trên khắp cả nước và tại Biển Đen thường xuyên bị tấn công. Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra ngày 12/10 tại tỉnh Kharkov.

Một mục tiêu khác là cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở Stryi, miền Tây Ukraine. Đây là một trong những cơ sở lớn nhất thế giới thuộc loại này, từng là một phần của hệ thống vận chuyển khí đốt quy mô lớn từ Nga sang châu Âu và hiện không còn được sử dụng cho mục đích ban đầu. Đây là mục tiêu khó bị phá hủy. Các cuộc tấn công bằng UAV có thể làm hư hại cơ sở hạ tầng trên mặt đất, vốn tương đối dễ sửa chữa, nhưng ngay cả một vụ nổ hạt nhân cũng có thể không phá hủy được chính cơ sở lưu trữ này.

Lửa bốc lên từ một ô tô và trụ bơm xăng sau cuộc tấn công bằng UAV của Nga nhằm vào một trạm xăng gần trung tâm thành phố Kharkov, Ukraine, ngày 3/7/2026. Ảnh: Anadolu

Do không có những mục tiêu thích hợp hơn, trong mùa hè năm nay, Nga đã chủ động nhắm vào các trạm xăng tại cả những khu vực tiền tuyến lẫn Kiev. Mục tiêu là làm gián đoạn hoạt động hậu cần quân sự. Theo các ước tính được công bố, hơn 200 trạm xăng trên toàn Ukraine đã bị phá hủy trong những tháng mùa hè.

Các trung tâm dữ liệu

Cho đến mùa thu năm nay, Nga vẫn kiềm chế, không tấn công các trung tâm dữ liệu của Ukraine. Tuy nhiên, những cơ sở này có vai trò thiết yếu đối với hạ tầng quân sự bởi chúng hỗ trợ chỉ huy lực lượng, liên lạc và quản lý hậu cần. Các trung tâm dữ liệu phục vụ những hệ thống trọng yếu của Ukraine như các trung tâm tuyển quân Obereg và Rezerv+, nền tảng mua sắm điện tử Prozorro và Cổng thông tin điện tử dịch vụ công quốc gia thống nhất Diia. Việc làm gián đoạn các hệ thống này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Ukraine.

Trong tháng qua, Nga đã nhắm mục tiêu vào nhiều trung tâm dữ liệu, bao gồm Bi-Mobile tại Kiev, trung tâm dữ liệu De Novo, NewTelco, United DC, cùng các trung tâm viễn thông Kievstar, Parkovy và Vodafone.

Bất chấp những gián đoạn này, môi trường số thống nhất của Ukraine nhìn chung vẫn nguyên vẹn. Để đáp trả, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã tấn công một số trung tâm dữ liệu Yandex tại Nga.

Các cảng và hoạt động hàng hải

Cho đến trước năm nay, Nga phần lớn bỏ qua hoạt động thương mại hàng hải của Ukraine. Bất chấp những cuộc tấn công rải rác nhằm vào các nhà kho, các cảng Biển Đen ở Odessa, Illichevsk và các cảng trên sông Danube như Izmail, Reni vẫn tiếp tục hoạt động, xuất khẩu ngũ cốc, kim loại trong nước, đồng thời nhập khẩu nhiên liệu, máy móc hạng nặng và tất nhiên cả vũ khí.

Tuy nhiên, vào mùa xuân và mùa hè năm nay, các thiết bị không người lái hải quân và UAV của Ukraine bắt đầu nhắm mục tiêu có hệ thống vào hoạt động hàng hải của Nga tại Biển Đen, tấn công mọi loại tàu, từ tàu chở dầu đến tàu chở hàng rời chứa đầy ngũ cốc. Để trả đũa, Nga nhanh chóng áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải hoàn toàn đối với Ukraine, triển khai biện pháp này ở mức độ nghiêm ngặt nhất.

Ngoài những nhóm mục tiêu nêu trên, Nga còn tấn công nhiều mục tiêu quân sự và mục tiêu có mục đích sử dụng kép như đầu máy xe lửa, xe tải, cầu, cửa khẩu đường bộ, triển lãm vũ khí.