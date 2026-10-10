Danh sách nhân sự Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử và Ban Phật giáo Quốc tế TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031
Sáng 9-10, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng), Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến các Ban chuyên môn trực thuộc, Văn phòng, Tổ sự kiện Văn phòng Ban Trị sự khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.
BAN HOẰNG PHÁP - HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ GHPGVN TP.HCM
BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TP.HCM
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/danh-sach-nhan-su-ban-hoang-phap-huong-dan-phat-tu-va-ban-phat-giao-quoc-te-tphcm-nhiem-ky-2026-2031-post81246.html