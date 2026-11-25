Học sinh Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Vĩnh, Khánh Hòa trong giờ thực hành. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các ngành nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu sẽ được miễn 100% học phí.

Danh mục đề xuất ngành nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu như sau: