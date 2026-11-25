Danh sách ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng dự kiến miễn học phí
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo danh sách các ngành nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu để lấy ý kiến đóng góp từ công luận trước khi ban hành chính thức.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.
Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các ngành nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu sẽ được miễn 100% học phí.
Danh mục đề xuất ngành nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu như sau:
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/danh-sach-nganh-nghe-dao-tao-trinh-do-trung-cap-cao-dang-du-kien-mien-hoc-phi-post1150489.vnp