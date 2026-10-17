Danh sách máy bay tư nhân ở Việt Nam có tên những đại gia nào?

Máy bay thương gia là phương tiện di chuyển phục vụ nhu cầu riêng của doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp và nhóm khách hàng có yêu cầu cao về tính linh hoạt, riêng tư. Tại Việt Nam, phân khúc này đang mở rộng với sự xuất hiện của nhiều dòng chuyên cơ có khả năng bay đường dài, trong đó có những mẫu trị giá hàng chục triệu USD.

Theo báo cáo đội bay thương gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương cuối năm 2025 của Công ty dịch vụ hàng không Asian Sky Group (ASG), Việt Nam có 15 máy bay thương gia, tăng từ con số 9 chiếc năm trước. Đáng chú ý, toàn bộ đội bay thuộc hai nhóm tầm xa và cỡ lớn, trong đó 13 chiếc thuộc nhóm tầm xa.

Dữ liệu từ Planespotters cũng ghi nhận nhiều doanh nghiệp gắn với các dòng máy bay như Gulfstream G650ER, G700, Dassault Falcon và Embraer.

Doanh nghiệp kín tiếng ghi nhận máy bay 2.100 tỷ đồng

Theo dữ liệu Planespotters cập nhật đến tháng 10, một số doanh nghiệp được ghi nhận gắn với máy bay thương gia tại Việt Nam gồm:

Trong nhóm này, Sun Group được ghi nhận với hai máy bay Gulfstream mang số đăng ký N77999 và N55999.

Thaco xuất hiện với một chiếc G650ER và một chiếc G700. Trong khi đó, Sun Air có chiếc G650ER VN-A579, còn Novaland Group được gắn với chiếc Embraer ERJ-135 VN-A268.

Đáng chú ý, bên cạnh những cái tên quen thuộc này, Planespotters còn ghi nhận một chiếc Gulfstream G700 VN-A799 gắn với Tân Liên Phát Tân Cảng. Đơn vị khai thác máy bay này là Hải Âu Aviation.

Tân Liên Phát Tân Cảng là doanh nghiệp nắm 99,754% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Marina Center (tiền thân là Công ty TNHH Masterise Luxury Lifestyle, hiện là pháp nhân sở hữu tòa nhà Saigon Marina IFC trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM), theo cập nhật vào thời điểm tháng 10/2025.

Những chuyên cơ có giá hàng chục triệu USD

Trong nhóm chuyên cơ có mặt ở thị trường Việt Nam, Gulfstream G700 và G650ER là chuyên cơ tầm bay rất xa, được thiết kế để phục vụ các hành trình quốc tế dài với khoang hành khách rộng và cấu hình nội thất cao cấp.

Gulfstream G700 từng xuất hiện tại sân bay Phù Cát. Ảnh: CAAV.

Gulfstream G700 có giá tham khảo khoảng 80-85 triệu USD, tương đương 2.000-2.200 tỷ đồng.

Theo thông số từ nhà sản xuất, G700 có tầm bay tối đa khoảng 7.750 hải lý, tương đương 14.353 km. Khoang hành khách có thể bố trí tối đa 5 khu vực sinh hoạt, phục vụ tối đa 19 hành khách tùy cấu hình. Dòng máy bay này hướng đến nhu cầu di chuyển đường dài của doanh nhân và nhóm khách hàng đề cao sự riêng tư.

Trong khi đó, Gulfstream G650ER có tầm bay khoảng 7.500 hải lý, tương đương gần 13.900 km. Trên thị trường máy bay đã qua sử dụng, giá tham khảo của dòng này có thể dao động khoảng 35-58 triệu USD, tùy năm sản xuất, số giờ bay, lịch sử bảo dưỡng và cấu hình nội thất.

Ngoài Gulfstream, đội máy bay thương gia Việt Nam còn có các dòng Dassault Falcon 8X, Falcon 2000S và Embraer Legacy 600. Đây đều là những dòng máy bay phục vụ nhu cầu di chuyển riêng, có khả năng thực hiện các chuyến bay quốc tế dài với mức độ tiện nghi khác nhau.