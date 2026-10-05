Danh sách loạt cán bộ ở Đà Nẵng bị khai trừ Đảng do nhận tiền, bỏ qua sai phạm

Ngày 5/10, Đảng ủy phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) thông tin về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường.

Trước đó, ngày 30/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan và tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường xác định các ông Nguyễn Văn Dũng, Phạm Hữu Mẫn, Lê Quốc Trị, Trần Văn Vương, Phan Quang Duy Khoa, Đỗ Trọng Sơn và Lê Văn Minh là đảng viên, viên chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường.

Đảng ủy phường Hòa Khánh khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường.

Theo Đảng ủy phường Hòa Khánh, 7 đảng viên trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cá nhân này cũng bị xác định vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 trường hợp trên.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh đồng thời chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan sau khi thi hành kỷ luật; đề nghị UBND phường xem xét, xử lý về mặt hành chính đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền và tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xử lý vụ việc.

Trước đó, VietNamNet đã đưa tin, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để cấp điện, nước trái quy định; vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà trái phép.

Trong số này, 8 cán bộ Tổ trật tự đô thị phường Hòa Khánh bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Nhóm này bị cáo buộc nhận tiền để bỏ qua sai phạm tại nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.

5 người khác bị khởi tố về hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ cán bộ nhà nước để được xây dựng nhà trái phép, cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

Ngoài ra, 4 lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ để ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.