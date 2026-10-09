Danh sách lấy ý kiến của Nhân dân đối với cá nhân dự kiến đủ điều kiện xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ 2, năm 2026

Đại tá Mai Xuân Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn;

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn;

Đại tá Hoàng Gia Định, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lạng Sơn;

Đại tá Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Lạng Sơn;

Đại tá Trịnh Nguyên Sáng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn;

Ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp;

Ông Nguyễn Hồng Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương;

Bà Lương Thị Mỹ An, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khối 16, phường Đông Kinh;

Bà Nguyễn Bích Thủy, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khối 1, phường Kỳ Lừa, người có uy tín trong cộng đồng dân cư;

Em Lương Thị Thanh Tuyền, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn;

Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn;

Ông Bùi Văn Quang, Bí thư Chi bộ, Khối trưởng khối 9 phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Ông Chu Mai Vinh, Nghệ sĩ Ưu tú, Phó Trưởng đoàn Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Ông Hoàng Mạnh Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn;

Em Đỗ Tuệ Anh, học sinh lớp 12D3, Trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn./.