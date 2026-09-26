Danh sách khách mời hé lộ điều gì về cán cân Mỹ - Trung?

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa, trái) tại lễ đón ở Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, ngày 23/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo một chuyên gia địa chính trị, những hình ảnh này phần nào phản ánh sự đan xen ngày càng sâu sắc giữa hai nền kinh tế.

Chuyên gia địa chính trị Angelo Giuliano, có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), cho rằng việc Chủ tịch Tập Cận Bình không dẫn theo một phái đoàn doanh nghiệp Trung Quốc trong chuyến thăm Washington là điều đáng chú ý. Theo ông, thay vì các doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm sự hiện diện tại Mỹ, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ và tài chính Mỹ đã xuất hiện trong các hoạt động liên quan chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

“Việc đưa các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc đi cùng có thể tạo ấn tượng rằng Bắc Kinh vẫn cần sự công nhận từ nguồn vốn Mỹ”, ông Giuliano nói.

Theo chuyên gia này, diễn biến hiện nay cho thấy mối quan hệ kinh tế giữa hai nước có sự phụ thuộc đan xen theo chiều hướng khác.

Ông lấy sự hiện diện của các doanh nhân Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, Mark Zuckerberg cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp khác làm ví dụ. Ông cho rằng các tập đoàn này vẫn có mối liên hệ đáng kể với hoạt động sản xuất, nguồn linh kiện, quy mô thị trường và người tiêu dùng Trung Quốc. Theo ông, thành phần khách mời là một chỉ dấu đáng chú ý để xem xét vai trò của Trung Quốc trong chuỗi liên kết kinh tế toàn cầu năm 2026.

Chuyên gia Giuliano đánh giá Trung Quốc hiện có vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất - từ đất hiếm, pin, năng lượng Mặt Trời, đóng tàu đến xe điện, đồng thời sở hữu một thị trường nội địa lớn. Ông cho rằng điều này giúp Trung Quốc giảm nhu cầu tìm kiếm sự tiếp cận từ bên ngoài đối với một số lĩnh vực kinh tế.

Trong khi đó, theo ông Giuliano, Mỹ vẫn giữ lợi thế từ vai trò của đồng USD với tư cách đồng tiền dự trữ, nhưng việc xây dựng năng lực sản xuất và đào tạo đội ngũ kỹ sư cần thời gian. Ông cho rằng những khác biệt này, một phần, cho những lựa chọn chính sách kéo dài nhiều thập kỷ của Mỹ.

Tại lễ đón ở Nhà Trắng, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đề cập sự cần thiết phải điều hướng “con tàu khổng lồ” của quan hệ Trung Quốc - Mỹ theo hướng ổn định và hướng tới tương lai.

Theo chuyên gia Giuliano, cách diễn đạt này phản ánh quan điểm của Trung Quốc về việc duy trì kiểm soát và ổn định quan hệ song phương, qua đó hạn chế nguy cơ căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ông Giuliano cũng cho rằng những tuyên bố mang tính biểu tượng nhưng chưa đi kèm nhiều kết quả cụ thể có thể xuất hiện trong bối cảnh hai cường quốc tìm cách duy trì quản lý quan hệ song phương. Theo chuyên gia này, Mỹ hiện khó đưa ra những lợi ích mà Trung Quốc không thể tìm kiếm ở các đối tác khác hoặc tự phát triển trong nước.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/9 cho biết ông kỳ vọng cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ mở ra những diễn biến tích cực.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng “những điều tuyệt vời sẽ diễn ra”, đồng thời đánh giá cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình là “rất hiệu quả” đối với cả Mỹ và Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới Mỹ ngày 24/9, trong chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai tới nước này kể từ năm 2015.