Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 24/10 đến 30/10

Từ ngày 24/10 đến 30/10, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 100 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Em Bùi Thị Phương Thảo trong bài viết “Vẫn nợ tiền tạm ứng, cha mẹ nghèo chạy vạy 4-5 triệu đồng mỗi ngày cứu con gái”

- Em Nguyễn Lê Trúc Giang trong bài viết “Mắc hội chứng Down, bé gái 8 tuổi lại bị ung thư xương, phải cắt bỏ một chân”

- Hai bé Tuấn Tú và Quỳnh Anh trong bài viết “Con trai 12 năm truyền máu, con gái mắc ung thư lúc 7 tháng, mẹ nợ 140 triệu”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 24/10 đến 30/10 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.