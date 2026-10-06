Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 19/9 đến 25/9

Từ ngày 19/9 đến 25/9, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 126 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Bé Quý Dương trong bài viết “Cậu bé 10 tuổi mắt mờ vẫn đạp xe đi học: Con sợ không thấy đường về với ông bà”

- Anh Nguyễn Hoàng Quý trong bài viết “Vợ vác gỗ thuê gánh 3 sinh mệnh, con lỡ lịch truyền máu vì thiếu tiền xe”

- Anh Lương Quốc Mạnh trong bài viết “Mẹ già ngày nào cũng ngóng con út, không hay con đang nợ viện phí 200 triệu”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 19/9 đến 25/9 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.