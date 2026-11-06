Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 17/10 đến 23/10

Từ ngày 17/10 đến 23/10, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 400 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Gia đình chị Nguyễn Thị Yến trong bài viết “Mẹ nghèo chăm 3 con bệnh tật: Tôi chỉ sợ một ngày mình không còn sức để bế con”

- Gia đình ba bé Nguyễn Thế Huy, Nguyễn Thảo Nhi và Nguyễn Thị Bảo Ngọc trong bài viết “123 ngày mất cả cha lẫn mẹ và câu hỏi xé lòng của trẻ lên 3: Bà ơi, bố mẹ đâu?”

- Anh Hoàng Long Vũ trong bài viết “Rơi từ tầng 5 khi đi phụ hồ giúp bố chạy thận: Mẹ tử vong, con trai nguy kịch”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 17/10 đến 23/10 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.