Danh sách điện thoại và máy tính bảng Samsung Galaxy được nâng cấp giao diện One UI 9 mới

Samsung vừa chính thức xác nhận danh mục các dòng điện thoại thông minh và máy tính bảng Galaxy đủ điều kiện nâng cấp lên giao diện One UI 9 phát triển trên nền hệ điều hành Android 17. Thông tin khởi nguồn từ Samsung Nhật Bản và dự kiến sẽ sớm triển khai đồng bộ cho các phiên bản quốc tế, mang đến lộ trình cập nhật rõ ràng cho cộng đồng người dùng thiết bị Galaxy.

Lộ trình phát hành One UI 9 theo từng giai đoạn

Phiên bản phần mềm One UI 9 dự kiến sẽ xuất hiện đầu tiên cùng thế hệ Galaxy S26 vào tháng 9 trước khi mở rộng dần sang các thiết bị tiền nhiệm. Tại thị trường Nhật Bản, các sản phẩm nằm trong danh sách sẽ bắt đầu tiếp nhận gói cài đặt trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2026.