Danh sách chính thức 337 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa năm 2026

Nghị quyết Đại nghị lần thứ IV Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Theo đó, có 337 Đại đức được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng tọa, trong đó 334 vị thuộc 25 tỉnh, thành phố trong nước và 3 vị tại Lào.

Cụ thể, TP.HCM có 71 vị; tỉnh Gia Lai 32 vị; tỉnh Đắk Lắk 30 vị; tỉnh Khánh Hòa 28 vị; tỉnh An Giang 26 vị; tỉnh Tây Ninh 16 vị; tỉnh Ninh Bình 15 vị; TP.Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, mỗi địa phương có 14 vị; tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, mỗi địa phương có 13 vị; tỉnh Đồng Tháp 8 vị; TP.Đà Nẵng, TP.Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và Quảng Ngãi, mỗi địa phương có 7 vị; TP.Hải Phòng và tỉnh Quảng Trị, mỗi địa phương có 5 vị; tỉnh Cà Mau và TP.Huế, mỗi địa phương có 4 vị; tỉnh Quảng Ninh 3 vị; tỉnh Bắc Ninh 2 vị; các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Thái Nguyên, mỗi địa phương có 1 vị.

Ngoài ra, tại Lào có 3 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa.

Sau đây là danh sách chính thức đã được Đức Pháp chủ chuẩn y để thông báo tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách 337 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa năm 2026