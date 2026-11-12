Danh sách các mẫu điện thoại Xiaomi cũ bị bản cập nhật HyperOS 4 'bỏ rơi'

Xiaomi đã chính thức phát hành bản cập nhật HyperOS 4 tại thị trường Trung Quốc từ ngày 15/10/2026 cho các thiết bị cao cấp mới nhất như dòng Xiaomi 17 và Xiaomi Pad 8. Tuy nhiên, đợt nâng cấp giao diện mới này sẽ bỏ lại nhiều dòng máy quen thuộc như Xiaomi 12, Xiaomi 12T và Redmi Note 12 do các sản phẩm này đã hoặc sắp chạm mốc kết thúc chu kỳ hỗ trợ phần mềm.

Giao diện HyperOS 4 trên mẫu Xiaomi 17 Ultra.

Lộ trình phát hành tại Trung Quốc của hãng kéo dài đến tháng 1/2027 với tổng cộng 57 mẫu điện thoại và 15 máy tính bảng, trong đó đợt cập nhật lớn nhất diễn ra vào tháng 12 dành cho dòng Xiaomi 14, Xiaomi 13 và MIX Fold. Dù chương trình thử nghiệm toàn cầu đã khởi động từ tháng 9/2026 cho một số dòng máy cao cấp, Xiaomi vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức cho thị trường quốc tế cũng như lịch trình cho các dòng máy Poco.

Theo dữ liệu từ trang trung tâm bảo mật của Xiaomi, có tới 19 thiết bị ngừng nhận nâng cấp hệ điều hành và vá bảo mật trong năm 2026, bao gồm Xiaomi 12, 12 Pro, Redmi Note 12 5G và Poco F5. Ngoài ra, chuyên trang Ximitime cho biết một số dòng máy như Redmi Note 13 Pro 4G hay Poco X6 5G vẫn chưa xuất hiện bản dựng thử nghiệm và nếu không được lên đời HyperOS 4, chúng sẽ tiếp tục duy trì ở bản HyperOS 3.

HyperOS 4 mang đến phong cách thiết kế Soft Light Glass với chất liệu bán trong suốt có khả năng tự điều chỉnh độ mờ, cùng tính năng tùy biến đồng hồ trên màn hình khóa tương tự iOS 26. Hệ thống giúp máy giải phóng thêm 27,2% bộ nhớ sau 8 giờ sử dụng và khởi động ứng dụng nhanh hơn 17,5%, song toàn bộ hiệu ứng hình ảnh đầy đủ sẽ chỉ khả dụng trên các vi xử lý như Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9500 hoặc chip XRING O1.

HyperOS 4 đã chính thức phát hành tới hàng loạt thiết bị Xiaomi.

Bản cập nhật mới cũng nâng cấp trợ lý ảo Super XiaoAI 2.0 vận hành trên mô hình MiMo với Chế độ Chuyên gia, dù đa số tính năng AI hiện chỉ giới hạn tại Trung Quốc. Trong khi các thiết bị mới nhất được trải nghiệm phiên bản tùy biến từ Android 17, người dùng các mẫu máy bước vào năm hỗ trợ cuối cùng như dòng Xiaomi 13 vẫn phải chờ xác nhận chính thức về nền tảng hệ điều hành sắp tới.