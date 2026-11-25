Danh sách các đội bóng vào vòng 1/8
Kết thúc lượt trận chiều 25-11, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active xác định chủ nhân những tấm vé cuối vào vòng 1/8.
Danh sách 16 đội giành quyền vào vòng 1/8 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active:
THPT Quốc Oai
THPT Phúc Lợi
THPT Phan Bội Châu Hà Đông
THPT Nguyễn Quốc Trinh
THPT Nguyễn Du Thanh Oai
THPT Tây Hồ
THPT Lương Thế Vinh
THPT Chúc Động
THPT Ngô Quyền Đông Anh
THPT Lê Văn Thiêm
THPT Nguyễn Gia Thiều
THPT Thanh Oai B
THPT Phú Xuyên A
THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân
THPT Green City Academy THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/danh-sach-cac-doi-bong-vao-vong-18-post676964.antd