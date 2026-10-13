Danh sách các bệnh không đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2027

Quy định thời gian khám sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự

Căn cứ theo Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, thời gian sơ tuyển sức khỏe; khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ được quy định như sau:

- Thời gian khám sức khoẻ từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Kết quả sơ tuyển sức khỏe, phân loại sức khỏe phải được công khai trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Như vậy, thời gian khám sức khoẻ cho công dân đi nghĩa vụ quân sự được thực hiện từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là bước bắt buộc nhằm sàng lọc, đánh giá và tuyển chọn những công dân đủ điều kiện phục vụ trong lực lượng vũ trang. Ảnh minh họa: TL

Quy định phương pháp phân loại sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự

Theo Văn bản hợp nhất Số: 36/VBHN-BQP năm 2025, tuyển chọn những công dân nhập ngũ đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP.

1. Phương pháp cho điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám được cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột "Điểm", cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

2. Phương pháp phân loại sức khỏe

Căn cứ số điểm cho các chỉ tiêu khi khám để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

a) Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Theo Mục I, Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP, các bệnh với mức độ được chấm điểm 4, 5, 6 - không đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Dưới đây là danh sách các bệnh không đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự:

1. Các bệnh về mắt

2. Các bệnh về Răng - Hàm - Mặt

3. Các bệnh về Tai - Mũi - Họng

4. Các bệnh về thần kinh

5. Các bệnh về tâm thần

6. Các bệnh về tiêu hóa

7. Các bệnh về hô hấp

8. Các bệnh về Tim mạch

9. Các bệnh Cơ - Xương - Khớp

10. Các bệnh về Thận - Tiết niệu - Sinh dục

11. Các bệnh về Nội tiết - Chuyển hóa - Hạch - Máu

12. Bệnh Da liễu

13. Bệnh Phụ khoa