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Danh sách Ban thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã suy cử 235 ủy viên chính thức Hội đồng Trị sự GHPGVN, trong đó Ban thường trực có 61 vị.

Báo VietnamNet
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Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tăng sự, 2 Phó Chủ tịch thường trực, 13 Phó Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, 4 Phó Tổng Thư ký và 40 ủy viên Thường trực.

Dưới đây là danh sách Ban thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031:

Phước Sáng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/danh-sach-ban-thuong-truc-hoi-dong-tri-su-ghpgvn-nhiem-ky-2026-2031-2573007.html