Danh sách Ban thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã suy cử 235 ủy viên chính thức Hội đồng Trị sự GHPGVN, trong đó Ban thường trực có 61 vị.
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tăng sự, 2 Phó Chủ tịch thường trực, 13 Phó Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, 4 Phó Tổng Thư ký và 40 ủy viên Thường trực.
Dưới đây là danh sách Ban thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031:
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/danh-sach-ban-thuong-truc-hoi-dong-tri-su-ghpgvn-nhiem-ky-2026-2031-2573007.html