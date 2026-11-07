Danh sách Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031

Giá heo hơi hôm nay 7/11, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, cả nước tạm dừng đà tăng trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi trên cả nước đang được mua bán với giá trong khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg.