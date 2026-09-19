Danh sách Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng nay, 19-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đã suy cử 45 thành viên Ban Trị sự (trong đó có 19 vị Thường trực, 26 Ủy viên).
Theo đó, 19 vị Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, cụ thể: - Trưởng ban Trị sự: Hòa thượng Thích Thanh Điện
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự: Thượng tọa Thích Minh Huy
- Phó ban Trị sự: Thượng tọa Thích Tâm Thuần, Đại đức Thích Chân Tín (Chánh Thư ký), Đại đức Thích Trung Kính, Đại đức Thích Thanh Trí, Ni sư Thích Diệu Bản, Ni sư Thích Đàm Hợi.
- Ủy viên Thường trực: Thượng tọa Thích Tỉnh Thiền, Đại đức Thích Minh Chính, Đại đức Thích Giác Dũng, Đại đức Thích Chân Niệm, Đại đức Thích Thông Thịnh, Đại đức Thích Minh Thông, Đại đức Thích Chân Định, Đại đức Thích Tâm Thể, Đại đức Thích Chân Tùng, Sư cô Thích Đàm Thùy (Phó Thư ký, Chánh Văn phòng), Sư cô Thích nữ Thánh Tri.
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