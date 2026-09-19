Danh sách Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031

Dù mưa đã tạnh, quốc lộ 32, đoạn qua xã Hoài Đức (Hà Nội), vẫn ngập sâu trên quãng đường dài hơn 1km, khiến nhiều phương tiện chết máy, giao thông gặp khó khăn. Dọc hai bên đường, nhiều hộ dân phải đóng cửa, dùng các vật dụng để ngăn nước tràn vào nhà.