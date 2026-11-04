Danh sách bạn đọc ủng hộ trong 10 ngày đầu tháng 10/2026

Khoảng 13h ngày 9/9/2026, tại Km51+400, Quốc lộ 6 xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe đầu kéo và ô tô khách 16 chỗ, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do lái xe đầu kéo không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường. Chưa đầy một tháng sau, ngày 17/10, tại Km62+150, Quốc lộ 6, thuộc tổ 3, phường Kỳ Sơn, một vụ va chạm giữa xe tải ben và xe đạp tiếp tục cướp đi sinh mạng người điều khiển xe đạp. Những vụ tai nạn đau lòng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ hoạt động vận tải bằng xe tải trọng lớn.