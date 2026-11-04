Danh sách bạn đọc ủng hộ trong 10 ngày đầu tháng 10/2026
Dưới dây là danh sách các cá nhân và đơn vị ủng hộ các chương trình và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo trong 10 ngày đầu tháng 10/2026.
Trong 10 ngày đầu tháng 10/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.181.396.905 đồng của các cá nhân và đơn vị ủng hộ các chương trình và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo. Dưới dây là danh sách các cá nhân và đơn vị ủng hộ.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/danh-sach-ban-doc-ung-ho-trong-10-ngay-dau-thang-10-2026-2570913.html