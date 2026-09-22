Danh sách Ban Chứng minh và chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2026-2031

Chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, gồm 19 vị:

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Ngộ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chiếu, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thái Thuận, Trưởng lão Hòa thượng Thích Toại Châu, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Sơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí, Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh, Hòa thượng Thích Giác Cảnh, Hòa thượng Thích Giác Hạnh, Hòa thượng Thích Thanh Tân, Hòa thượng Thích Viên Thanh, Hòa thượng Thích Viên Như, Hòa thượng Thích Tâm Vị, Hòa thượng Thích Trí Huệ, Hòa thượng Thích Minh Điền, Hòa thượng Thích Thanh Thế, Hòa thượng Thích Chơn Quang, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn.

Các chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:

- Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Minh Nhật.

- 3 Phó Trưởng ban Thường trực: Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Thượng tọa Thích Thông Triêm, Thượng tọa Thích Vạn Trí.

- 6 Phó Trưởng ban Trị sự: Thượng tọa Thích Thanh Nhật, Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Thượng tọa Thích Nguyên Sắc, Thượng tọa Thích Đạt Ma Khế Định, Thượng tọa Thích Quảng Nhã.

- Trưởng các ban ngành: Thượng tọa Thích Minh Tâm, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Thích Nguyên Duyên, Trưởng ban Văn hóa và Nghi lễ; Thượng tọa Thích Đồng Tâm, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội; Đại đức Thích An Đạt, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Trưởng ban Pháp chế - Kiểm soát.

- Bộ phận Thư ký - Văn phòng: Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Linh Toàn, Phó Thư ký (phụ trách Thông tin- Truyền thông; Thượng tọa Thích Giác Nhường, Phó Thư ký (đặc trách hệ phái Khất sĩ); Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký.

- Các Ủy viên Thường trực: Thượng tọa Thích Quảng Cao, Thượng tọa Thích Minh Quảng, Thượng tọa Thích Nguyên Tâm, Thượng tọa Thích Phước Nghĩa, Thượng tọa Thích Minh Tánh, Thượng tọa Thích Quảng Tráng, Thượng tọa Thích Nhuận Thông, Đại đức Thích Đồng Văn, Đại đức Thích Vạn Hiển, Đại đức Thích Đồng Nhiệm, Đại đức Thích Chúc Tấn, Đại đức Thích Nguyên Thể, Đại đức Thích Thắng Hòa, Ni sư Thích nữ Diệu Minh, Ni sư Thích nữ Hạnh Khai (Thủ quỹ).