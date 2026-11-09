Danh sách 941 Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (2026)

Tăng sự trên được thông qua và đưa vào Nghị quyết Đại nghị Hội đồng Chứng minh lần thứ IX, số 30/NQ-HĐCM, ngày 5-11-2026 và thông báo tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Đức Pháp chủ sẽ ấn ký giáo chỉ tấn phong cho 37 vị Hòa thượng, 337 vị Thượng tọa, 53 Ni trưởng và 514 Ni sư trong đợt này.

Để tiện cho chư Tăng Ni, bạn đọc quan tâm theo dõi đầy đủ, xin bấm vào các nội dung sau đây:

- Xem danh sách 37 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng TẠI ĐÂY.

- Xem danh sách 337 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa TẠI ĐÂY.

- Xem danh sách 53 vị được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng TẠI ĐÂY.

- Xem danh sách 914 vị tấn phong giáo phẩm Ni sư TẠI ĐÂY.