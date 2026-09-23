Danh sách 91 ngành đào tạo được nhận học bổng theo quy định mới nhất

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng. Danh mục mới giảm 20 ngành.

29 ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản và 62 ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được nhận học bổng. Ảnh: Hoàng Hương

Theo đó, có 91 ngành được nhận học bổng, gồm 29 ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản và 62 ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm; với năm tuyển sinh 2025, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm.

Theo Nghị định 179, mức học bổng cho các nhóm ngành này ở trình độ đại học dao động từ 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng/tháng, tùy từng nhóm ngành. Thời gian hưởng học bổng tối đa là 4 năm đối với chương trình cử nhân và 5 năm đối với chương trình kỹ sư.

Với trình độ thạc sỹ, học bổng từ 5,5 triệu đến 7,4 triệu đồng/tháng. Với trình độ tiến sỹ, học bổng từ 7,4 triệu đến 8,4 triệu đồng/tháng.

Danh mục 91 ngành đào tạo thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP cụ thể như sau:

29 ngành khoa học cơ bản được hưởng học bổng

62 ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được nhận học bổng