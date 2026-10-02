Danh sách 9 cá nhân được trao tặng danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2026

Sáng 2/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10/2026. Tại hội nghị, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho biết, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, đến nay công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành.

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng thông tin tại hội nghị. Ảnh: Đạt Lê

Dự kiến có 9 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2026 được thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 9/10/2026 gồm:

1. Nghệ nhân Ưu tú Đào Việt Bình (SN 1972) , Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội.

2. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y học, Bác sĩ Gây mê hồi sức, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình (SN 1967), Đảng ủy viên Bệnh viện, Bí thư chi bộ Khối Nội Trú; Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Gây mê hồi sức; Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, Kiêm nhiệm Phó trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức tích cực ngoại khoa, Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Anh hùng Lao động Mai Đức Chung (SN 1950), nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.

4. Ông Bùi Văn Khá (SN 1978), Hội viên nông dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

5. Ông Ngô Quang Khải (SN 1957), Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - Chùa Cự Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

6. Hòa thượng Thích Thanh Nhã (SN 1950, thế danh Đỗ Văn Mâu), Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; nguyên Ủy viên MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; trụ trì chùa Trấn Quốc, thành phố Hà Nội.

7. Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng (SN 1967), Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XVI (đoàn Hà Nội).

8. Ông Phạm Thành Trung (SN 1982), công nhân xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ, Công ty thoát nước Hà Nội.

9. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng (SN 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.