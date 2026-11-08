Danh sách 53 vị được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng tại Đại hội X GHPGVN (2026)

Nghị quyết Đại nghị lần thứ IV Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Theo đó, có 53 Ni sư được tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni trưởng, gồm 47 vị thuộc 15 tỉnh, thành phố trong nước, 1 vị thuộc khối Trung ương và 5 vị đang sinh hoạt Phật sự tại nước ngoài.

Cụ thể, tỉnh Ninh Bình và Tây Ninh, mỗi địa phương có 7 vị; TP.HCM có 6 vị; TP.Đồng Nai 5 vị; tỉnh An Giang và Đồng Tháp, mỗi địa phương có 4 vị; TP.Đà Nẵng, TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng, tỉnh Khánh Hòa và Vĩnh Long, mỗi địa phương có 2 vị; TP.Cần Thơ, tỉnh Điện Biên, Gia Lai và Hưng Yên, mỗi địa phương có 1 vị.

Ngoài ra, khối Trung ương có 1 vị; Vương quốc Bỉ có 1 vị và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có 4 vị.

Sau đây là danh sách chính thức đã được Đức Pháp chủ chuẩn y để thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng năm 2026