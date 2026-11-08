Danh sách 514 vị được tấn phong giáo phẩm Ni sư tại Đại hội X GHPGVN (2026)

Nghị quyết Đại nghị lần thứ IV Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Theo đó, có 514 vị được tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni sư (513 vị thuộc 24 tỉnh, thành phố trong nước và 1 vị tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Cụ thể, TP.HCM có 106 vị; TP.Hà Nội 48 vị; TP.Hải Phòng 38 vị; tỉnh Ninh Bình 37 vị; TP.Đồng Nai 32 vị; các tỉnh Đồng Tháp, Gia Lai và Lâm Đồng, mỗi địa phương có 29 vị; tỉnh Khánh Hòa 25 vị; tỉnh Hưng Yên 23 vị; tỉnh Đắk Lắk 18 vị; tỉnh Tây Ninh 16 vị; tỉnh An Giang 14 vị; tỉnh Vĩnh Long 13 vị; TP.Đà Nẵng 11 vị; tỉnh Quảng Ngãi 9 vị; tỉnh Bắc Ninh và Cà Mau, mỗi địa phương có 7 vị; TP.Cần Thơ 6 vị; TP.Huế 5 vị; tỉnh Quảng Ninh 4 vị; tỉnh Phú Thọ và Quảng Trị, mỗi địa phương có 3 vị; tỉnh Cao Bằng 1 vị.

Ngoài ra, tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có 1 vị được tấn phong giáo phẩm Ni sư.

Sau đây là danh sách chính thức đã được Đức Pháp chủ chuẩn y để thông báo tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni sư năm 2026