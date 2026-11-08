Danh sách 514 vị được tấn phong Giáo phẩm Ni sư năm 2026

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã xem xét, thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm năm 2026 do Hội đồng Trị sự GHPGVN trình. Trong đó, 514 vị sư cô được tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni sư, thuộc các tỉnh, thành trên cả nước.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Nguyễn Huế

Dưới đây là danh sách 514 vị sư cô được tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni sư năm 2026 (theo từng địa phương):