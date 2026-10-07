Danh sách 50 số điện thoại lừa đảo: Người dân tuyệt đối không nghe kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

Ngày nay, việc lừa đảo trên điện thoại ngày càng diễn ra phổ biến với các hình thức tinh vi. Thực tế có rất nhiều trường hợp do chủ quan nên đã mất hết sạch tiền trong tài khoản.

Mới đây, công an tại nhiều quận, huyện và TP Thủ Đức (TP.HCM) liên tục phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực gọi điện cho người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường đưa ra những thông tin gây lo lắng, tạo tâm lý hoang mang, rồi yêu cầu người nghe cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc làm theo các hướng dẫn mà chúng đưa ra.

Không chỉ các cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực, người dùng điện thoại cũng cần đề cao cảnh giác trước những cuộc gọi nhỡ đến từ số điện thoại quốc tế.

Ngày nay, việc lừa đảo trên điện thoại ngày càng diễn ra phổ biến với các hình thức tinh vi. Ảnh minh họa.

Theo cảnh báo của các nhà mạng, cuộc gọi hoặc tin nhắn từ nước ngoài thường hiển thị dấu cộng (+) hoặc 00 ở đầu số. Hai chữ số tiếp theo không phải 84, là mã quốc gia của Việt Nam.

Một số mã quốc gia được nhắc đến trong các cảnh báo gồm: Moldova (+373), Tunisia (+216), Guinea Xích Đạo (+240), Burkina Faso (+226),... Người dùng cần thận trọng khi nhận cuộc gọi từ các số quốc tế không quen thuộc, đặc biệt trong trường hợp không có người thân, đối tác hoặc công việc liên quan đến quốc gia đó.

Theo danh sách được cảnh báo, một số đầu số quốc tế người dùng nên lưu ý gồm: +224, +232, +252, +231, +247, +375, +381, +371, +563, +255, +370,...

Một số số điện thoại cụ thể được đề cập gồm: +8919008198, +4422222202, +22382271520, +22379262886 và +22375260052.

Ngoài các số quốc tế, danh sách cảnh báo còn đề cập một số số điện thoại trong nước thuộc các nhóm đầu số: 1900, 024 và 028. Trong đó, nhóm 1900 gồm 19003439, 19004510, 19002191, 19003441, 19002170, 19002446, 19001095, 19002190, 19002196, 19004562, 19003440 và 19001199.

Nhóm số bắt đầu bằng 024 được liệt kê gồm: 02439446395, 02499950060, 02499954266, 0249997041, 02444508888, 02499950412, 0249997037, 02499997044, 02499950212, 02499950036, 0249997038, 0249992623, 0249997035, 0249994266, 02499985212, 0245678520, 02499985220 và 0249997044.

Trong khi đó, nhóm số bắt đầu bằng 028 được đề cập gồm: 02899964439, 02856786501, 02899964438, 02899964437, 02873034653, 02899950012, 02873065555, 02899964448, 02822000266, 0287108690, 02899950015, 02899958588, 02871099082 và 02899996142.

Đáng chú ý, một số điện thoại nằm trong danh sách cảnh báo không đồng nghĩa tất cả cuộc gọi từ cùng đầu số đều là hành vi lừa đảo. Người dùng cần kiểm tra kỹ nội dung, mục đích cuộc gọi và tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP, mật khẩu hay thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các số điện thoại chưa được xác thực.

Người dân cần đề cao cảnh giác. Ảnh minh họa.

Sự phát triển của công nghệ hiện nay mang đến cho người dùng nhiều công cụ hữu ích để hạn chế các cuộc gọi không mong muốn và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân. Khi liên tục nhận cuộc gọi từ những số điện thoại không quen thuộc, người dùng có thể tận dụng ngay tính năng chặn số được tích hợp trên điện thoại.

Đối với điện thoại Android, người dùng truy cập ứng dụng Cuộc gọi, nhấn biểu tượng ba chấm, chọn mục Cài đặt và tìm đến phần Chặn số. Tùy thuộc vào từng thương hiệu và phiên bản thiết bị, người dùng có thể kích hoạt thêm tùy chọn chặn các cuộc gọi từ người gọi không xác định.

Với iPhone, thao tác cũng khá đơn giản. Người dùng mở ứng dụng Điện thoại, tìm đến số cần chặn, nhấn biểu tượng thông tin bên cạnh số điện thoại, sau đó chọn Chặn người gọi này và xác nhận để hoàn tất.

Trong trường hợp nhận cuộc gọi có nội dung bất thường hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dùng có thể chủ động liên hệ với nhà mạng để được hỗ trợ xác minh. Khách hàng Viettel có thể gọi tổng đài 1800 8098, MobiFone qua số 1800 1090 và VinaPhone qua số 1800 1091.

Dù vậy, chặn số điện thoại chỉ là một giải pháp hỗ trợ. Điều quan trọng nhất vẫn là người dùng không thực hiện theo bất kỳ yêu cầu nào từ người gọi khi chưa xác định rõ danh tính và mục đích của cuộc gọi.

Đặc biệt, tuyệt đối không tiết lộ mã OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân chỉ dựa trên yêu cầu được đưa ra qua một cuộc gọi chưa được xác minh.

Nếu nhận thấy nội dung cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dùng nên bình tĩnh kết thúc cuộc trò chuyện, lưu lại số điện thoại và chủ động liên hệ với cơ quan, doanh nghiệp hoặc đơn vị được nhắc đến bằng các kênh chính thức để kiểm chứng thông tin.

Việc không hoảng loạn, kiểm tra cẩn thận nguồn thông tin trước khi cung cấp dữ liệu hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào sẽ giúp người dùng giảm đáng kể nguy cơ bị mất tiền, chiếm đoạt tài sản hoặc để lộ thông tin cá nhân.