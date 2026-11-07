Danh sách 37 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng năm 2026
Tại Đại nghị Hội đồng Chứng minh GHPGVN lần thứ IV, ngày 5-11-2026, sau khi xem xét danh sách đề nghị tấn phong giáo phẩm do Hội đồng Trị sự đệ trình, chư tôn Trưởng lão đã quyết định tấn phong giáo phẩm 941 Tăng Ni, trong đó có 37 Thượng tọa được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng.
Theo đó, 37 vị Thượng tọa được tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, thuộc 16 tỉnh, thành phố.
Cụ thể, tỉnh An Giang có 5 vị; tỉnh Gia Lai 6 vị; TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long, mỗi địa phương có 4 vị; tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh, mỗi địa phương có 3 vị; TP.Đồng Nai và tỉnh Ninh Bình, mỗi địa phương có 2 vị; các địa phương Bắc Ninh, Cà Mau, TP.Cần Thơ, TP.Đà Nẵng, TP.Hà Nội, Hưng Yên, Khánh Hòa và Lâm Đồng, mỗi nơi có 1 vị.
Sau đây là danh sách chính thức đã được Đức Pháp chủ chuẩn y để thông báo tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031:
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/danh-sach-37-vi-duoc-tan-phong-giao-pham-hoa-thuong-nam-2026-post81560.html