Danh sách 37 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng năm 2026

Nghị quyết Đại nghị lần thứ IV Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Theo đó, 37 vị Thượng tọa được tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, thuộc 16 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, tỉnh An Giang có 5 vị; tỉnh Gia Lai 6 vị; TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long, mỗi địa phương có 4 vị; tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh, mỗi địa phương có 3 vị; TP.Đồng Nai và tỉnh Ninh Bình, mỗi địa phương có 2 vị; các địa phương Bắc Ninh, Cà Mau, TP.Cần Thơ, TP.Đà Nẵng, TP.Hà Nội, Hưng Yên, Khánh Hòa và Lâm Đồng, mỗi nơi có 1 vị.

Sau đây là danh sách chính thức đã được Đức Pháp chủ chuẩn y để thông báo tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng năm 2026