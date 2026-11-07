Danh sách 275 Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra sáng nay, 7-11 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đã suy cử 275 Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 235 Ủy viên chính thức, 40 Ủy viên dự khuyết.
Sau đây là danh sách 275 Ủy viên Hội đồng Trị sự (theo địa phương và các khối ban, ngành) đã được suy cử tại Đại hội X GHPGVN:
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/danh-sach-275-uy-vien-hoi-dong-tri-su-ghpgvn-nhiem-ky-2026-2031-post81567.html