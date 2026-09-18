Danh sách 267 ô tô bị phạt nguội ở An Giang, có cả xe tập lái

Tối 18/9, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang thông báo danh sách các phương tiện bị phạt nguội qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 1/9 đến 15/9, trên toàn tỉnh, camera ghi nhận 873 phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ.

Trong tổng số 873 phương tiện vi phạm, có tới 267 ô tô, chủ yếu vi phạm các lỗi chạy quá tốc độ, có cả ô tô tập lái. Về xe máy, hành vi vi phạm phần lớn là không chấp hành đèn tín hiệu (tức vượt đèn đỏ).

Đưới dây là danh sách thể hiện chi tiết biển số, thời gian vi phạm, loại phương tiện và hành vi.