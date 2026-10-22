Danh sách 25 'ngôi sao' sẽ trao giải tại MAMA 2026

Vào ngày 22/10, 'dàn sao' trao giải MAMA 2026 đã được công bố. Đội hình dẫn chương trình năm nay bao gồm 25 nghệ sĩ: Kim Yeon Koung, Kim You Jung, Kim Jae Won, Kim Hye Soo, Monika, Moon Sang Min, Michieda Shunsuke, Seo In Young, Seol In Ah, Ong Seong Wu, Yoo In Na, Yoon Kyung Ho, Lee Da Hee, Lee Sung Min Chae, Lee Sung Kyung Lee, Lee Keun Suk, Jang Hang Jun, Jo Yuri, Choi Dae Hoon, Kany, Heo Nam Jun và Hwang Minhyun.

Trước đó, dàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn cùng danh sách đề cử cũng đã được công bố. Danh sách nghệ sĩ biểu diễn cho 'CHƯƠNG 1' (ngày 20/11) gồm: ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, ENHYPEN, ILLIT, INI, NCT WISH và RESCENE. Danh sách nghệ sĩ biểu diễn cho 'CHƯƠNG 2' (ngày 21/11) gồm: CORTIS, KiiiKiii, LE SSERAFIM, Nayeon của TWICE và ZEROBASEONE.

Danh sách đề cử của MAMA 2026: Album của Năm: "Mark on Me" của &TEAM. "ARIRANG" của BTS. "7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns" của TOMORROW X TOGETHER. "LEMONADE" của aespa. "EUPHORIA" của ALPHA DRIVE ONE. "GOLDEN HOUR: Part.5" của ATEEZ. "DEADLINE" của BLACKPINK. "The Action" của BOYNEXTDOOR. "GREENGREEN" của CORTIS. "THE SIN: VANISH" của ENHYPEN. "REVERXE" của EXO. "REVIVE+" của IVE. "Beat It Up" của NCT DREAM. "Ode to Love" của NCT WISH. "Caligo Pt.2" của PLAVE. "II" của RIIZE. "THIS & THAT" của Stray Kids. "NO TRAGEDY" của TWS. Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: EVAN. Hiipe Princess. ALPHA DRIVE ONE. AND2BLE. hrtz.wav. LNGSHOT. MODYSSEY. OURBIRTHDAY. TUIDE. UNCHILD. Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất; DOH KYUNGSOO. YEONJUN. TAEYANG. TAEYONG. Young K. Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất: SOYEON. Irene. TAEYEON. HWASA. YENA. Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất: BTS. TOMORROW X TOGETHER. ATEEZ. BIGBANG. CORTIS. ENHYPEN. NCT WISH. Stray Kids. Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất: ILLIT. aespa. BABYMONSTER. BLACKPINK. Hearts2Hearts. IVE. LE SSERAFIM. NMIXX. MV xuất sắc nhất: "2.0" của BTS. "Good Goodbye" của HWASA. "BiiiG" của BIGBANG. "Mono" của i-dle feat. skaiwater. "DDI RO RI" của MEOVV. Màn trình diễn thanh nhạc xuất sắc nhất - Solo: “No Words Can Say” của Roy Kim. “Unknown Planet” của IU. “Less than a lover” của JENNIE. “Good Goodbye” của HWASA, “CINEMA” của WOODZ. Màn trình diễn giọng hát xuất sắc nhất - Nhóm: “TIME CAPSULE” của DAVICHI. “Blue” của DxS (SEVENTEEN). “4 Flowers” ​​của MAMAMOO. “SWIM” của BTS. “Paradise of Rumors” của AKMU. Màn hợp tác xuất sắc nhất: “Flirty” của DAYOUNG, Jay Park. “Always” của Sullyoon (NMIXX), Parc Jaejung. “WDA (Whole Different Animal)” của aespa, G-DRAGON. “SPAGHETTI” của LE SSERAFIM, j-hope. “ICONIC BY MISTAKE” của KATSEYE, ILLIT, LE SSERAFIM. Màn trình diễn Rap & Hip-hop xuất sắc nhất: “Yarrr” của HAON. “Nostalgia” của BIG Naughty. “KOLOK COLOK” của NOWIMYOUNG. “IF I” của TREASURE. “DUET” của ZICO và Lilas. Vũ đạo xuất sắc nhất "It's Me" – ILLIT. "BAD" – ATEEZ. "REDRED" – CORTIS. "BANG BANG" – IVE. "Catch Catch" – YENA. Màn trình diễn Ban nhạc xuất sắc nhất: "BIG VOID" – Silica Gel. "Just Kids" – JANNABI. "All Ages" – LUCY. "CEREMONY" – QWER. "Voyager" – Xdinary Heroes. Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nam nghệ sĩ solo): "Ice Cream" – YEONJUN. "TOUGH LOVE" – ONEW. "FLOAT" – TAEMIN. "LIVE FAST DIE SLOW" – TAEYANG. "WYLD" – TAEYONG. Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nữ nghệ sĩ solo): "What's a girl to do" – DAYOUNG. "BUMPA" – BIBI. "I'm gonna TOESA" – SOYEON. "Ice Cream" – YUNA. "Catch Catch" – YENA. Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nhóm nam): "BAD" – ATEEZ. "BiiiG" – BIGBANG. "Hollywood Action" – BOYNEXTDOOR. "REDRED" – CORTIS. "Do your dance" – RIIZE. "This & That" – Stray Kids. "OVERDRIVE" – TWS. "TOP 5" – ZEROBASEONE. Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nhóm nữ): "Suddenly" – I.O.I. "It's Me" – ILLIT. "LEMONADE" – aespa. "RUDE!" – Hearts2Hearts. "BANG BANG" – IVE. "404 (New Era)" – KiiiKiii. "SPAGHETTI" – LE SSERAFIM (kết hợp cùng j-hope của BTS). "Blue Valentine" – NMIXX.