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Danh sách 235 Ủy viên chính thức và 40 Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra sáng nay, 7-11 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đã suy cử 275 Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có 235 Ủy viên chính thức, 40 Ủy viên dự khuyết.

Giác ngộ
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Sau đây là danh sách 275 Ủy viên Hội đồng Trị sự (theo địa phương và các khối ban, ngành) đã được suy cử tại Đại hội X GHPGVN:

Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X (Nhiệm kỳ 2026-2031) có 235 Ủy viên chính thức, 40 Ủy viên dự khuyết

Hạnh Đăng/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/danh-sach-235-uy-vien-hoi-dong-tri-su-ghpgvn-nhiem-ky-2026-2031-post81567.html