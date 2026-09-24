Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026
Huấn luyện viên Kim Sang Sik mang đến giải đấu lực lượng được đánh giá giàu chiều sâu, kết hợp giữa những trụ cột quen thuộc, các cầu thủ nhập tịch cùng nhiều gương mặt Việt kiều.
Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 đã chính thức lộ diện.
Huấn luyện viên Kim Sang Sik mang đến giải đấu lực lượng được đánh giá giàu chiều sâu, kết hợp giữa những trụ cột quen thuộc, các cầu thủ nhập tịch cùng nhiều gương mặt Việt kiều. Đáng chú ý, đội tuyển tiếp tục duy trì bộ khung vừa thi đấu thành công tại ASEAN Cup 2026./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/danh-sach-23-cau-thu-doi-tuyen-viet-nam-tham-du-fifa-asean-cup-2026-post1138126.vnp