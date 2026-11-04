Danh sách 22 biển số xe đã thu hồi vẫn bị làm giả để lưu thông

Ngày 4/11, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh cho biết, qua công tác kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện tình trạng một số phương tiện sử dụng biển số giả, trong đó có những biển số thật đã bị thu hồi và đang được cơ quan công an quản lý.

Đáng chú ý, dù biển số thật đã bị thu hồi, một số chủ phương tiện vẫn đặt làm biển số giả trên mạng xã hội, sau đó gắn lên xe để tiếp tục lưu thông.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện 22 biển số bị làm giả hoặc sử dụng trái phép, gồm: 30A-943.72; 98A-419.83; 29A-895.96; 98A-724.66; 98A-323.17; 89A-644.35; 99B-668.08; 30M-897.97; 99A-992.23; 30G-187.89; 30A-258.89; 99A-748.17; 23A-058.72; 51H-866.99; 89A-300.46; 99A-096.96; 30E-679.38; 30F-228.46; 14A-034.39; 50H-545.24; 30A-739.98 và 30K-509.59.

Ô tô mang biển số giả 30F-228.46 được phát hiện lưu thông trên đường. Ảnh: CACC

Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh cảnh báo, không chỉ người sử dụng biển số giả mà cả tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán trái phép biển số xe cũng có thể bị xử lý nghiêm theo quy định. Tùy tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, các trường hợp liên quan có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Cơ quan công an khẳng định việc sử dụng biển số giả không thể qua mắt lực lượng chức năng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.