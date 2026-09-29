Danh sách 130 đội tham dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026
Danh sách 130 đội tham dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
1. THPT Ngô Quyền - Đông Anh
2. THPT Ngô Gia Tự - Hà Đông
3. THPT Phan Bội Châu
4. THPT Quốc Oai
5. THPT Ngôi sao Hà Nội - Hoàng Mai
6. THPT Đồng Quan
7. THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông
8. THPT Nguyễn Gia Thiều
9. THPT Trần Nhân Tông
10. THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất
11. THPT Lê Văn Thiêm
12. THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất
13. THPT Marie Curie - Long Biên
14. THPT Đa Trí Tuệ
15. THPT Khoa học Giáo dục
16. THPT Việt Đức
17. THPT Einstein
18. THPT Quang Trung - Hà Đông
19. THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục
20. THPT Phú Xuyên A
21. THPT Phan Đình Phùng
22. THPT Thạch Bàn
23. THPT Alfred Nobel
24. THPT Nguyễn Văn Cừ
25. THPT Văn Lang
26. THPT Nguyễn Văn Huyên
27. THPT HN Amsterdam
28. THPT IVS Thanh Oai
29. THPT Hoàng Văn Thụ
30. THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy
31. THPT Hoàng Long
32. THPT Hoài Đức B
33. THPT Xa La
34. THPT Archimedes - Đông Anh
35. THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín
36. THPT Dewey Ocean Park
37. THPT Vinschool Ocean Park
38. THPT Hòa Bình - Phú Diễn
39. THPT Dewey Tây Hồ Tây
40. THPT Đại Mỗ
41. THPT Trí Đức
42. THPT Thanh Oai B
43. THPT Tân Lập
44. THPT Green City Academy
45. THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa
46. THPT FPT Tây Hà Nội
47. THPT Nhân Chính
48. THPT Đống Đa
49. THPT Dương Xá
50. THPT Văn Hiến
51. THPT MAY Academy
52. THPT Tạ Quang Bửu
53. THPT Thọ Xuân
54. THPT Quang Trung - Đống Đa
55. THPT Phùng Khắc Khoan - Kim Liên
56. THPT Vinschool Times City
57. THPT Cầu Giấy
58. THPT Trần Quốc Tuấn
59. THPT Chúc Động
60. THPT Olympia
61. THPT Nguyễn Huệ - Nghĩa Đô
62. THPT Lạc Long Quân
63. THPT Xuân Phương
64. THPT Đinh Tiên Hoàng
65. THPT Lương Văn Can
66. THPT Phúc Lợi
67. THPT Vân Tảo
68. THPT Phạm Văn Đồng
69. THPT Khương Hạ
70. THPT Phúc Thọ
71. THPT Nguyễn Du - Thanh Oai
72. THPT Xuân Đỉnh
73. THPT Everest
74. THPT Lương Thế Vinh
75. THPT Hoài Đức C
76. THPT Chuyên Nguyễn Huệ
77. THPT Kim Liên
78. THPT Chu Văn An
79. THPT Mỹ Đình
80. THPT Marie Curie - Mỹ Đình
81. THPT Đông Mỹ
82. THPT Nguyễn Tất Thành - Thanh Xuân
83. THPT Marie Curie - Hà Đông
84. THPT Nguyễn Tất Thành - Cầu Giấy
85. THPT Tây Hồ
86. THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng
87. THPT Minh Khai
88. THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai
89. THPT Thượng Cát
90. THPT Phan Huy Chú - Đống Đa
91. THPT Lomonoxop
92. THPT Tự Lập
93. THPT Hà Thành
94. THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình
95. THPT Chuyên Đại học Sư phạm
96. THPT Nguyễn Siêu
97. THPT Lý Thường Kiệt - Việt Hưng
98. THPT HN Academy
99. THPT Hoàng Mai
100. THPT Hồ Tùng Mậu
101. THPT Vinschool The Harmony
102. THPT Đông Kinh
103. THPT Wellspring
104. THPT Yên Hòa
105. THPT Lê Quý Đôn - Mỹ Đình
106. THPT Bình Minh - Hoài Đức
107. THPT Hữu Nghị
108. THPT FPT
109. THPT Nguyễn Thị Minh Khai
110. THPT Việt Nam Ba Lan
111. THPT Đỗ Mười
112. THPT Lê Lợi - Hà Đông
113. THPT Trần Phú
114. THPT Bắc Lương Sơn
115. THPT Galileo
116. THPT Ngọc Hồi
117. THPT Vạn Xuân - Long Biên
118. THPT Khương Đình
119. THPT Hoàng Cầu
120. THPT Đan Phượng
121. THPT Phenikaa
122. THPT Việt Úc HN
123. THPT Huỳnh Thúc Kháng
124. THPT Lý Thái Tổ
125. THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn
126. THPT Chuyên Ngoại ngữ
127. THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên
128. THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
129. THPT Nguyễn Quốc Trinh
130. THPT Việt Hoàng
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/danh-sach-130-doi-tham-du-giai-bong-da-hoc-sinh-thpt-ha-noi-2026-post670079.antd