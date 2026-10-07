Danh sách 122 điểm ngập do mưa lớn hoặc triều cường tại TPHCM, khuyến cáo người dân khi lưu thông

Trong bối cảnh mưa lớn, ngập nước tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường điều tiết, phân luồng tại các tuyến đường trọng điểm, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, hạn chế nguy cơ tai nạn và ùn tắc.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, các điểm ngập do mưa lớn phân bố trên nhiều tuyến đường, tập trung tại những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng nước thoát chậm sau mưa.

Một số vị trí đáng chú ý gồm: ngã tư Bảy Hiền, đường Lý Thường Kiệt, đường Trần Văn Giàu, đường Vĩnh Lộc, đường song hành Quốc lộ 22, đường Nguyễn Văn Khối, đường Phan Văn Khải và Quốc lộ 50.

Tại khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Xiển, Lê Văn Việt cũng nằm trong danh sách cảnh báo. Khu vực phía Nam có các điểm ngập trên đường: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương và Nguyễn Bình. Đây đều là những tuyến đường cần được người dân lưu ý khi lựa chọn lộ trình di chuyển trong thời điểm mưa lớn.

Ngập trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Đối với các điểm ngập do triều cường, nhiều vị trí nằm trên những tuyến giao thông ở khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch như: đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Bình và Hà Huy Giáp. Một số vị trí khác gồm: đường Võ Văn Kiệt, Phạm Thế Hiển, Dương Bá Trạc, Mai Chí Thọ và khu vực chân cầu Rạch Chiếc.

Việc nhận diện các điểm có nguy cơ ngập giúp người dân chủ động hơn trong hành trình, nhất là vào những khung giờ cao điểm. Mưa lớn xảy ra thường cùng lúc với lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ tan tầm, buổi chiều tối, tầm nhìn càng hạn chế, đường trơn trượt và nước ngập che khuất mặt đường có thể khiến phương tiện di chuyển chậm, phát sinh ùn tắc cục bộ, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai phương án điều tiết, phân luồng giao thông tại các tuyến đường, giao lộ trọng điểm và khu vực thường xuyên có mật độ phương tiện cao.

Cán bộ, chiến sỹ được bố trí tại những vị trí trọng yếu vào giờ cao điểm để hướng dẫn phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần duy trì hoạt động lưu thông an toàn.

Vào chiều tối 3/10, trong khung giờ cao điểm từ 17-19 giờ, mưa lớn làm hạn chế tầm nhìn, trong khi lượng phương tiện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc trên địa bàn Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phụ trách.

Cán bộ, chiến sỹ được triển khai tại các chốt trọng điểm, hướng dẫn, phân luồng phương tiện, phối hợp các lực lượng chức năng giải tỏa áp lực giao thông. Sau khi mưa giảm, tình hình giao thông cơ bản ổn định, thông suốt.

Tại khu vực do Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc phụ trách, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra cơ động, kịp thời phát hiện các vị trí có nguy cơ ùn tắc để bố trí hỗ trợ. Khi xảy ra sự cố như phương tiện chết máy, tai nạn giao thông, cây xanh hoặc vật cản đổ xuống đường..., cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng phối hợp xử lý để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại.

Công tác này được phối hợp thực hiện cùng Công an cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết, mực nước triều và thông tin giao thông để chủ động chọn tuyến đường phù hợp. Khi điều khiển phương tiện dưới trời mưa, người dân cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tăng cường quan sát, bật đèn chiếu sáng phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đối với đoạn đường ngập, nếu mực nước dưới khoảng 15 cm, chưa quá trục bánh xe máy và còn nhìn rõ mặt đường, người điều khiển phương tiện cần giữ ga đều, tránh phanh gấp hoặc vượt xe khác.

Nước dâng quá nửa bánh xe máy hoặc gần ngập ngưỡng cửa ô tô, khoảng 20-30 cm, người dân không nên cố vượt qua mà cần lựa chọn lộ trình khác. Tại nơi nước ngập sâu, chảy xiết hoặc không thể quan sát mặt đường, tuyệt đối không đi qua, cần chờ nước rút hoặc chuyển hướng.

Người dân cũng cần đề phòng hố ga mất nắp, vật cản bị nước che khuất; tránh xa dây điện, trụ điện, cột đèn và biển quảng cáo để phòng ngừa tai nạn, điện giật; không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường gây cản trở giao thông, nhất là tại khu vực ngập nước.

83 điểm ngập có thể xuất hiện khi mưa lớn: Các điểm ngập có thể xuất hiện khi mưa lớn được Phòng CSGT cảnh báo gồm: Đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ số 387 đến cổng Trường THPT Nguyễn Thái Bình. Ngã tư Bảy Hiền. Đường Lê Đức Anh - Hồ Học Lãm. Tỉnh lộ 10, từ Tên Lửa nhỏ ra đường Lê Đức Anh. Đường Trần Đại Nghĩa, nhánh từ số 4 đến giáp đường Lê Khả Phiêu. Đường Trần Văn Giàu, từ số 55 đến giao lộ Vườn Thơm. Đường Vĩnh Lộc, từ đường Trần Văn Giàu đến đường Lại Hùng Cường; trong đó ngập nặng nhất từ đường Trần Văn Giàu đến cầu Bà Tri. Đường Võ Văn Vân, đoạn từ số 700 đến 730, khu vực giao với đường Trục Tổ 7. Đường Lê Quang Đạo, từ giao lộ Võ Thị Hồi đến giao lộ Nguyễn Thị Sóc; giao lộ Lê Quang Đạo - Trần Văn Mười. Đường Trần Văn Mười, từ đường Lê Quang Đạo đến đường Xuân Thới 2. Đường Nguyễn Thị Thử, từ đường Võ Thị Hồi đến đường Xuân Thới Sơn 5. Đường song hành quốc lộ 22, từ đường Đỗ Mười đến đường Bà Triệu. Đường Nguyễn Ảnh Thủ, từ đường Lê Quang Đạo đến đường Đồng Tâm. Đường Bà Triệu, từ giao lộ Quang Trung đến giao lộ Song hành. Đường Trưng Nữ Vương, từ giao lộ Quang Trung đến giao lộ Đỗ Văn Dậy. Đường Đỗ Mười: trước số 2539/3A (phường An Phú Đông); trước số 139 (phường Tam Bình); hai bên cầu Bình Phước, trước số 2 (phường Hiệp Bình); trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, đoạn số 113 (phường Hiệp Bình); giao lộ Đỗ Mười - đường 17. Hầm chui cầu Bến Cát (phường Thới An). Vòng xoay Bình Phước. Hai bên ngã tư Bình Phước, dưới cầu vượt. Đường Võ Nguyên Giáp: đoạn từ cầu Trắng đến điểm quay đầu (làn hỗn hợp); từ điểm quay đầu về cầu Rạch Chiếc; giao đường Võ Trường Toản với đường song hành Võ Nguyên Giáp; chân cầu Rạch Chiếc, hướng ra ga metro Rạch Chiếc (phường An Khánh). Đường Mai Chí Thọ: giao lộ Tố Hữu - Mai Chí Thọ; giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của; hướng từ cầu vượt A đến giao lộ Lương Định Của. Đường Tô Ngọc Vân: giao đường Phạm Văn Đồng; giao đường Linh Đông; giao đường 35 (Linh Tây). Giao lộ Phạm Văn Đồng - Linh Đông. Số 69 Trịnh Thị Dối (xã Đông Thạnh). Giao lộ Võ Chí Công - đường số 5. Giao lộ Thảo Điền - Quốc Hương. Đường Đỗ Xuân Hợp - Tây Hòa. Đường số 2 (phường Thủ Đức). Đường Tạ Quang Bửu, từ Võ Liêm Sơn đến Cao Lỗ. Chợ Thủ Đức. Đường Lý Tế Xuyên. Cổng Khu công nghiệp Sóng Thần. Đường ĐT743A - Mỹ Phước Tân Vạn. Đường Lê Văn Việt, từ giao lộ Đình Phong Phú đến giao lộ Lã Xuân Oai. Đường Nguyễn Xiển, từ số 581, khu Vinhomes Grand Park, đến cầu Gò Công. Quốc lộ 50, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh về cầu Chánh Hưng. Đường Văn Tiến Dũng. Đường Nguyễn Văn Tạo, từ cầu Kênh Lộ đến cầu Rạch Chim (xã Hiệp Phước). Giao lộ Nguyễn Bình - Lê Văn Lương (xã Hiệp Phước). Giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận. Đường Nguyễn Văn Linh: đoạn trước công trình sửa chữa cầu Ông Lớn, hướng từ đường Phạm Hùng đi Nguyễn Hữu Thọ (cả làn SF và SM); làn SF từ giao lộ Phạm Văn Nghị đến cầu Cả Cấm. Đường D1, từ giao lộ D1 - D6 đến điểm nối vào đường Nguyễn Văn Linh, gồm cầu chui RMIT. Đường D6, từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến giao lộ D1 - D6. Đường Hoàng Trọng Mậu, từ giao lộ D6 đến cầu D1 Him Lam. Đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung). Đường Ung Văn Khiêm, từ Nguyễn Gia Trí đến Điện Biên Phủ. Đường Nguyễn Văn Khối, từ đường Lê Văn Thọ đến trước UBND phường Thông Tây Hội. Đường Phạm Thế Hiển: đoạn từ hẻm 2695 đến giao lộ Lê Bôi; chân cầu Bà Tàng, trước số 2377. Đường Phan Văn Khải: số 534 (xã Tân An Hội); số 437 (xã Tân An Hội); số 124 (xã Củ Chi). Đường ĐT744: hướng từ ngã ba Trường tiểu học An Tây đến chợ An Tây; hướng từ ngã ba Rạch Bắp đến đầu chợ Bưng Còng. Đường Bùi Thanh Khiết, từ giao lộ Nguyễn Hữu Trí đến giao lộ Bình Thuận - Chợ Đệm (xã Tân Nhựt). Đường Trịnh Quang Nghị, từ đường Nguyễn Văn Linh đến cầu Ba Tơ. Đường Mã Lò, từ Mã Lò đến Hương lộ 2. Đường Bình Trị Đông - Chiến Lược. Quốc lộ 51: Km43+300 đến Km43+800 (phường Phú Mỹ, hướng từ Đồng Nai về phường Phú Mỹ); Km44+300 đến Km44+600 (phường Phú Mỹ, hướng từ Đồng Nai về phường Phú Mỹ); Km49+100 đến Km49+700 (phường Tân Phước, hướng đi Đồng Nai); Km52+300 đến Km52+800, ngã tư Hội Bài (phường Tân Hải, hướng đi Đồng Nai); Km68+900 đến Km69+400 (phường Phước Thắng, hướng từ Vũng Tàu đi Bà Rịa); Km73+500, ngã tư Ẹo Ông Từ (phường Phước Thắng, hướng từ Bà Rịa đi Vũng Tàu). Đường Lê Hồng Phong nối dài. Đường 30/4, đoạn từ cảng Dầu khí đến chợ Thắng Nhất. Đường 2/9. Đường Nguyễn An Ninh. Đường Trương Công Định. Đường Nguyễn Tất Thành (xã Long Hải). 39 điểm ngập có thể xuất hiện khi triều cường Ngoài những điểm có nguy cơ ngập khi mưa lớn, Phòng CSGT cũng cảnh báo 39 vị trí chịu ảnh hưởng của triều cường: Đường Lê Khả Phiêu: đoạn song hành, hướng từ Hưng Nhơn về Dương Đình Cúc; giao Hoàng Đạo Thúy, hướng từ đường Nguyễn Văn Linh đi cầu Bình Điền. Đường Bến Nghé, số 4 (phường Tân Thuận). Đường Trần Xuân Soạn, từ Huỳnh Tấn Phát đến Lâm Văn Bền. Đường Nguyễn Thị Thập: giao lộ Nguyễn Thị Thập - Tân Mỹ; giao lộ Nguyễn Thị Thập - Lê Văn Lương. Đường Lê Văn Lương: đoạn qua xã Nhà Bè; khoảng 250 m trước công trình cầu Rạch Tôm, hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh. Đường Huỳnh Tấn Phát: giao Phạm Hữu Lầu; giao Hoàng Quốc Việt. Đường Nguyễn Lương Bằng: giao Hoàng Quốc Việt, hướng từ Phạm Hữu Lầu về Nguyễn Lương Bằng; giao Phạm Hữu Lầu. Đường Phạm Hữu Lầu, từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát đến cầu Phước Long. Đường Nguyễn Hữu Thọ, từ giao lộ Phạm Hữu Lầu đến cầu Rạch Dĩa 2, hướng từ xã Nhà Bè vào trung tâm. Đường Nguyễn Bình, từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát đến cầu Mương Chuối. Đường Lê Thị Tám (xã Hiệp Phước). Đường Nguyễn Văn Quỳ, hai bên hông cầu Phú Mỹ. Đường Gò Công. Đường Phan Phú Tiên. Đường Võ Văn Kiệt, từ Phạm Phú Thứ đến Bình Tiên. Đường Phạm Phú Thứ, từ đường Võ Văn Kiệt đến Phạm Văn Chí. Đường Song Hành Lớn (phường Bình Phú). Giao lộ Trần Văn Kiểu - đường 32. Chân cầu Lò Gốm. Đường Mai Xuân Thưởng. Đường Cao Đạt. Đường An Bình. Đường Nguyễn Biểu. Đường Trần Hưng Đạo, từ Nguyễn Biểu đến Nguyễn Tri Phương. Đường Phạm Thế Hiển. Đường Dương Bá Trạc. Chân cầu Rạch Chiếc, hướng từ đường Võ Nguyên Giáp đi RMK, làn xe máy. Đường Mai Chí Thọ, trước chung cư New City. Đường R12, dưới chân cầu Ba Son. Đường Nguyễn Văn Hưởng. Đường Nguyễn Duy Trinh, khu vực cây xăng Kim Long 813 (phường Long Trường). Giao lộ Liên Phường - Bưng Ông Thoàn. Bờ kè lô F, cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới). Đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông).