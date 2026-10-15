Danh sách 12 học sinh lớp 11 đạt thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT Hà Nội năm học 2026 - 2027

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Quyết định số 3432/QĐ-SGDĐT về việc công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026 - 2027.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố nhiều thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi THPT Hà Nội năm học 2026-2027. Ảnh minh họa: TL

Kỳ thi có gần 5.600 học sinh đến từ 205 trường THPT trên địa bàn thành phố tham dự, được tổ chức theo hai bảng. Trong đó:

Bảng A có hơn 3.600 thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố.

Bảng B có hơn 1.800 thí sinh, vừa xét giải học sinh giỏi thành phố, vừa tuyển chọn lực lượng tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Theo Quyết định, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công nhận có 3.331 học sinh đoạt giải, gồm: 166 giải nhất, 526 giải nhì, 969 giải ba và 1.670 giải khuyến khích.

Trong số 37 thí sinh đạt điểm thủ khoa ở hai bảng có 12 em đang học lớp 11.

Ở bảng A, trong 15 thủ khoa có 4 học sinh lớp 11. Các em đạt thủ khoa ở các môn: Hóa học, Lịch sử, tiếng Hàn và tiếng Nhật.

Tại bảng B, trong tổng số 22 thủ khoa có 8 học sinh lớp 11. Các em đạt thủ khoa ở những môn: Lịch sử, Ngữ văn, Toán, Sinh học và tiếng Nhật.

Theo kết quả tuyển chọn ở bảng B, 8 học sinh lớp 11 này được vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia cùng các thủ khoa đang học lớp 12.

Kết quả cho thấy, góp mặt trong danh sách thủ khoa học sinh giỏi năm nay Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An có số lượng lớn học sinh đoạt giải.

Đặc biệt nhiều trường ở ngoại thành như: THPT Hoài Đức A, Quốc Oai, Mỹ Đức cũng có học sinh đạt thành tích cao.

Dưới đây là danh sách 37 thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi TP Hà Nội năm học 2026-2027:

Để giúp thí sinh và cha mẹ có thí sinh dự thi thuận tiện tra cứu Giải của Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố Giải và hướng dẫn thí sinh và cha mẹ có thí sinh dự thi thực hiện tra cứu trên trang thông tin điện tử: https://diemthi.hanoi.edu.vn/ Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu Giải học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027 của Sở GD&ĐT Hà Nội theo đường link https://diemthi.hanoi.edu.vn Bước 2: Nhập số báo danh, Mã học sinh và Mã xác nhận để thực hiện tra cứu Giải học sinh giỏi của thí sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027.