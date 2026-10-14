Danh sách 12 dự án của ông Lê Thanh Thản đang được TP Hà Nội lấy ý kiến người dân

Từ 10/10/2026 đến 20/10/2026, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội lấy ý kiến người dân về Dự thảo cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án thuộc các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, người quản lý điều hành hoặc tham gia góp vốn thành lập, hợp tác đầu tư trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP. Hà Nội.

Người dân có thể đóng góp ý kiến dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP. Hà Nội từ ngày 10/10/2026 đến 20/10/2026 (ảnh chụp từ CTTĐT UBND TP. Hà Nội)

Danh sách 12 dự án vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng

1. Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội;

2. Dự án công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội;

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại CT5 Tân Triều, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội;

4. Dự án Khu nhà ở Xa La, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội;

5. Dự án nhà ở tại CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Định Công, thành phố Hà Nội;

6. Dự án tòa nhà hỗn hợp VP3 tại khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội;

7. Dự án tòa nhà hỗn hợp VP5 tại khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội;

8. Dự án tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp VP6 phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội;

9. Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô đất HH1 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

10. Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô đất HH2 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

11. Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô đất HH3 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

12. Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại ô đất HH4 thuộc ô CC6, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Rà soát, phân nhóm dự án công trình, hạng mục công trình và tiêu chí xác định

1. Tiêu chí xác định đối với công trình cao tầng:

a) Đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng trên thực tế và không có tranh chấp về đất đai, xây dựng.

b) Đảm bảo an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; không ảnh hưởng các công trình lân cận.

c) Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, cấp điện, giao thông, đỗ xe) và hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, sinh hoạt cộng đồng) đáp ứng quy mô dân số thực tế hoặc được bổ sung theo phương án khắc phục;

d) Đảm bảo kiến trúc cảnh quan và hình khối công trình hài hòa với không gian đô thị xung quanh.

đ) Không vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, hành lang an toàn giao thông, quy định về tĩnh không.

2. Công trình, hạng mục công trình, phần công trình xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng tại các dự án được phân thành ba nhóm:

a) Nhóm 1 được tồn tại theo hiện trạng: Khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại mục 1;

b) Nhóm 2 được tồn tại có điều kiện: Chưa đáp ứng một hoặc một số tiêu chí tại các điểm a, c tại mục 1 nhưng có thể khắc phục bằng giải pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, cấp điện, giao thông, đỗ xe) và hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, sinh hoạt cộng đồng) đáp ứng quy mô dân số thực tế hoặc di dời dân số tại các căn hộ và chuyển đổi công năng;

c) Nhóm 3 phải tháo dỡ: Không đáp ứng tiêu chí tại điểm b, d, đ tại mục 1 hoặc không thể khắc phục các tiêu chí còn lại theo điểm b khoản này hoặc công trình nhà ở thấp tầng xây dựng trên đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất quốc phòng, an ninh, hành lang bảo vệ công trình mà không thể điều chỉnh quy hoạch.

3. Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định danh mục công trình, hạng mục công trình hoặc phần diện tích được phép tồn tại, tồn tại có điều kiện, tháo dỡ; cải tạo, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi công năng hoặc phải tháo dỡ trên cơ sở hồ sơ rà soát, đánh giá của cơ quan chuyên môn.

Biện pháp đối với công trình được tồn tại, tồn tại có điều kiện và thứ tự di dời cư dân

1. Đối với các căn hộ thuộc công trình, dự án được phép tồn tại (Nhóm 1):

Thực hiện di dời cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ/diện tích vi phạm tại khu vực khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang mục đích phục vụ cộng đồng.

2. Đối với các căn hộ thuộc công trình, dự án được phép tồn tại có điều kiện (Nhóm 2):

Trường hợp bổ sung các công trình phục vụ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực (theo phương án do chủ đầu tư đề xuất) mà vẫn không đáp ứng đối với số lượng căn hộ/dân số tăng thêm, thực hiện di dời cư dân và tài sản khỏi các căn hộ vi phạm theo thứ tự ưu tiên sau để đảm bảo khả năng dung nạp dân số:

a) Di dời cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ/diện tích vi phạm tại khu vực khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang mục đích phục vụ cộng đồng.

b) Di dời cư dân tại các căn hộ thuộc phần công trình xây dựng vượt số tầng so với Giấy phép xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết được duyệt.

3. Đối với các công trình, dự án không được phép tồn tại (Nhóm 3): Thực hiện di dời toàn bộ cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ, công trình.

4. Trước khi tổ chức di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm:

a) Lập danh sách các căn hộ mà cư dân phải di dời; Xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lợi hợp pháp khác của từng trường hợp;

b) Xây dựng và công khai phương án di dời, lấy ý kiến đồng thuận của cư dân về việc bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và các nội dung khác có liên quan.

c) Bảo đảm kinh phí để phục vụ công tác di dời, hỗ trợ nơi ở tạm thời của người dân trước khi thực hiện xong các phương án khắc phục hậu quả.

5. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện trách nhiệm tại mục 4, Ủy ban nhân dân Thành phố áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền và pháp luật có liên quan.

Việc cấp Giấy chứng nhận cho các căn hộ tại dự án

Sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính (số lợi bất hợp pháp về xây dựng và nghĩa vụ tài chính về đất đai) theo quy định tại Nghị quyết này; Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ, gửi cơ quan chức năng thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân mua nhà tại các công trình, dự án.

Trong trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (số lợi bất hợp pháp về xây dựng và nghĩa vụ tài chính về đất đai) theo quy định tại Nghị quyết này nhưng không hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, người mua nhà được trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Cơ chế, chính sách đối với cư dân là chủ sở hữu căn hộ thuộc đối tượng phải di dời

Người mua căn hộ thuộc đối tượng phải di dời được chủ động lựa chọn, thỏa thuận với chủ đầu tư một trong các phương thức sau:

1. Nhận tiền đền bù, bồi thường, hỗ trợ của chủ đầu tư;

2. Chuyển sang căn hộ, nhà ở tương đương tại dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện kinh doanh do chủ đầu tư thực hiện;

3. Người đủ điều kiện theo Luật Nhà ở được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện.

Dự thảo lấy ý kiến người dân

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