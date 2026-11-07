Danh sách 114 vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng nay, 7-11, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã suy tôn bổ sung 23 vị Trưởng lão Hòa thượng vào Hội đồng Chứng minh. Như vậy, Hội đồng Chứng minh có 114 thành viên.
Sau đây là danh sách chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh (theo các địa phương) đã được suy tôn tại Đại hội X GHPGVN:
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/danh-sach-chu-ton-truong-lao-hoa-thuong-hoi-dong-chung-minh-ghpgvn-nhiem-ky-2026-2031-post81559.html