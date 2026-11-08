Danh sách 114 vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Hội đồng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPHVN), có vai trò chứng minh, định hướng và bảo hộ sự phát triển của GHPHVN.

Dưới đây là danh sách các vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh GHPGVN (theo các địa phương) đã được suy tôn tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031: