📊 Xem thống kê chi tiết trận Jordan 1-1 Syria: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Jordan1 - 1SyriaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Jordan tiếp đón Syria.

38'A. Olwan mở tỷ số cho Jordan

Phút 38, A. Olwan tỏa sáng ghi bàn phá vỡ thế bế tắc, đưa Jordan vươn lên dẫn trước 1-0 trước Syria. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà nắm lợi thế lớn ngay trước khi hiệp một khép lại.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

52'Syria san bằng tỷ số 1-1

Phút 52, Syria đã tìm được bàn thắng quý giá để gỡ hòa 1-1 trước Jordan. Pha lập công ngay đầu hiệp hai giúp trận đấu tại King Abdullah II Stadium trở lại vạch xuất phát đầy kịch tính.

90+3'Thẻ vàng cho Jordan ở phút bù giờ

Phút 90+3, một cầu thủ bên phía Jordan phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Trận đấu trôi về những giây cuối cùng trong thế giằng co căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

KTKết thúc: Jordan 1-1 Syria

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:58 28/09/2026

Trận so tài giữa Jordan và Syria diễn ra vào lúc 00h00 ngày 28/09/2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội chủ nhà. Đoàn quân Jordan đang đối diện với áp lực lớn khi phải nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi phong độ ảm đạm vừa qua. Được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của Jordan không gì khác ngoài việc chặn đứng đà sa sút và tạo nên bước ngoặt tích cực về mặt tâm lý.

Áp lực từ chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng của Jordan

Nhìn vào phong độ thời gian gần đây, Jordan đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu hiệu quả. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng này không có nổi một chiến thắng nào khi phải nhận 2 trận hòa và 2 trận thua. Sự chững lại này phơi bày nhiều vấn đề trong cách vận hành lối chơi, đặc biệt là sự thiếu chuẩn xác ở những thời khắc quyết định.

Hàng tấn công của Jordan gặp nhiều bế tắc trong việc chuyển hóa cơ hội, trong khi tuyến phòng ngự lại liên tục để lộ những khoảng trống khiến đội nhà đánh mất thế chủ động. Để tìm lại mạch thắng, chủ nhà cần cải thiện khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và gia tăng sự quyết đoán trong các pha dứt điểm.

Syria tìm kiếm sự phục hồi sau thất bại gần nhất

Bên kia chiến tuyến, Syria bước vào cuộc đối đầu này với tâm trạng không mấy thoải mái sau khi phải nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Cú sảy chân đó cho thấy Syria vẫn tồn tại những lỗ hổng chiến thuật nhất định, đặc biệt là khi phải chịu áp lực từ các pha triển khai bóng tốc độ của đối phương.

Dù vậy, chuyến làm khách này mang lại cơ hội để Syria thể hiện phản ứng và khả năng đứng dậy sau thất bại. Sự chặt chẽ nơi tuyến dưới cùng lối chơi kỷ luật sẽ là ưu tiên hàng đầu của đội khách nhằm hạn chế sức ép từ Jordan.

Điểm tựa áp đảo từ lịch sử đối đầu của đội chủ nhà

Điểm sáng lớn nhất giúp Jordan duy trì sự tự tin trước giờ bóng lăn chính là thành tích đối đầu vượt trội. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Jordan giành ưu thế áp đảo khi có tới 4 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại, không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa.

Sự vượt trội trong những lần so tài trước đó mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho Jordan. Lịch sử cho thấy Jordan luôn biết cách áp đặt lối chơi và khai thác tốt những điểm yếu của Syria. Nếu tái hiện được sự tập trung và bản lĩnh như các lần đối đầu trong quá khứ, cơ hội để Jordan khép lại chuỗi trận thất vọng là rất rõ ràng.

Nhận định xu hướng thế trận

Với ưu thế sân bãi và điểm tựa từ quá khứ, Jordan được đánh giá sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát quyền kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu. Khát khao chấm dứt chuỗi trận không thắng thôi thúc đội chủ nhà phải chơi tấn công dồn dập.

Trong khi đó, Syria nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình thấp để rình rập sơ hở từ đối phương. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co, nơi đội tận dụng tốt hơn các cơ hội phản công và hạn chế sai lầm ở hàng thủ sẽ nắm giữ chìa khóa chiến thắng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)