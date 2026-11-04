Đánh phủ đầu xuất sắc, Inter hạ gục Feyenoord 3-0

Inter ghi liền 3 bàn thắng vào lưới Feyenoord. Ảnh: EPA

Trái ngược với thói quen khởi đầu chậm chạp, Inter Milan bất ngờ đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép lấn lướt đó nhanh chóng mang về quả ngọt cho đại diện bóng đá Ý ở phút thứ 8. Hậu vệ Yann Bisseck dâng cao dũng mãnh, nhận đường chuyền từ Djed Spence rồi tung cú cứa lòng chân trái hiểm hóc mở tỷ số.

Bàn thua sớm buộc dàn cầu thủ trẻ nhất lịch sử giải đấu bên phía Feyenoord phải dồn lên tìm kiếm cơ hội. Đội chủ nhà cầm bóng đến 68% trong khoảng giữa hiệp một, tuy nhiên lối chơi thiếu sắc bén khiến họ dễ dàng rơi vào bẫy phản công.

Phút 34, Djed Spence tiếp tục đóng vai trò kiến thiết với pha bứt tốc xé gió bên hành lang phải. Quả tạt đập chân hậu vệ đối phương của anh vô tình tạo điều kiện hoàn hảo để tiền đạo Pio Esposito bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt. Bàn thắng chớp nhoáng gần như đập tan mọi nỗ lực kiểm soát thế trận trước đó của đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Bước sang hiệp hai, kịch bản tương tự lặp lại khi các vị khách sớm tung ra đòn kết liễu. Phút 54, một pha phối hợp ném biên nhanh nhẹn mở ra không gian trống trải để Nicolò Barella kiến tạo thuận lợi cho Piotr Zielinski.

Tiền vệ người Ba Lan tự tin cầm bóng ở khoảng cách 20 mét, nhắm thẳng góc thấp khung thành và tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0. Khoảng cách an toàn cho phép băng ghế huấn luyện đội khách thoải mái rút các trụ cột ra nghỉ ngơi. Họ chủ động lùi sâu phòng ngự, chơi ung dung đến mức không cần tung ra thêm cú sút nào trong suốt 30 phút cuối trận.

Mặc dù đội chủ nhà đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi người hòng vớt vát danh dự, hàng thủ số đông của đại diện Serie A vẫn đứng vững. Kể cả khi mành lưới đối phương rung lên lần thứ tư sau pha dứt điểm cận thành của Esposito ở phút 66, công nghệ VAR cũng kịp thời can thiệp từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Trận thắng trọn vẹn chứng kiến sự tỏa sáng đồng đều trên cả ba tuyến của tập thể Nerazzurri. Tiền đạo Marcus Thuram chưa thể trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử trong cuộc đối đầu vừa qua. Thay vào đó, chân sút người Pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ càn lướt, không chiến mạnh mẽ nhằm thu hút sự chú ý và mở ra khoảng trống mênh mông cho tuyến hai băng lên dứt điểm.

Kết quả chung cuộc: Feyenoord 0-3 Inter

Inter: Yann Bisseck (8'), Pio Esposito (34'), Piotr Zielinski (54')