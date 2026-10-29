Dành nhiều tháng nhặt từng hạt vàng, chàng trai âm thầm chuẩn bị món quà đặc biệt cho bạn gái khiến ai cũng cảm động

Jack Vulcani sống tại Wheat Ridge, bang Colorado, Mỹ. Sau thời gian dài suy nghĩ về món quà dành cho bạn gái, anh nảy ra ý tưởng tự tìm vàng và dùng chính số nguyên liệu thu được để làm nhẫn cầu hôn.

Jack bắt đầu đến những dòng sông tại Colorado để đãi vàng. Anh kiên trì thu thập từng hạt nhỏ trong nhiều tháng, dù biết quá trình này sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể kiếm đủ lượng vàng cần thiết.

Khi đã tích lũy đủ vàng, Jack mang toàn bộ đến gặp thợ kim hoàn Zak Allen tại Wheat Ridge. Anh đề nghị người thợ nấu chảy số vàng tự tìm được rồi đúc thành chiếc nhẫn dành cho Joanne.

Zak Allen tỏ ra hào hứng trước yêu cầu khác thường. Sau khi lựa chọn được khuôn phù hợp, người thợ tiến hành nung chảy vàng và chế tác chiếc nhẫn cầu hôn theo mong muốn của Jack.

Jack Vulcani đãi vàng dưới sông để làm nhẫn tặng bạn gái. Ảnh: Yahoo News

Nhìn thấy thành phẩm hoàn chỉnh, Jack vô cùng vui mừng. Anh sau đó bắt đầu chuẩn bị màn cầu hôn, đồng thời sử dụng những hình ảnh đã ghi lại trong suốt quá trình tìm vàng để tạo bất ngờ cho bạn gái.

Jack đưa Joanne tham gia chuyến đi bộ đường dài. Trong hành trình, anh mở cho cô xem video ghi lại cảnh mình đãi vàng tại các dòng sông ở Colorado.

Ban đầu, Joanne chỉ nghĩ đoạn video thể hiện sở thích dễ thương của bạn trai. Cô còn thắc mắc tại sao Jack lại cho mình xem những hình ảnh này vào đúng thời điểm cả 2 đang đi cùng nhau.

Khi xem đến giữa video, Joanne dần nhận ra số vàng Jack thu thập chính là nguyên liệu dùng để làm chiếc nhẫn cầu hôn. Hiểu được công sức và ý nghĩa phía sau món quà, cô không kìm được nước mắt.

Joanne cho biết bản thân gần như không còn nhớ rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào trong khoảnh khắc được cầu hôn. Tuy nhiên, đối với cô, đây vẫn là kỷ niệm đặc biệt và khó quên.

Sau nhiều tháng bỏ công sức tìm kiếm vàng rồi lên kế hoạch cầu hôn, Jack cho biết mong muốn của anh chỉ là mang đến cho bạn gái ngày thật đáng nhớ.

Với Joanne, sự chu đáo mà vị hôn phu dành cho chiếc nhẫn càng khiến cô tin rằng mình đã lựa chọn đúng người để gắn bó.

Jack tiết lộ sau khi làm nhẫn cầu hôn cho Joanne, anh vẫn còn đủ vàng để chế tác thêm chiếc nhẫn cưới cho bản thân. Như vậy, cả 2 sẽ cùng đeo những chiếc nhẫn được tạo nên từ số vàng do anh tự tay thu thập.

Jack cho rằng dù 2 người có ở xa nhau hay đang làm việc tại những nơi khác biệt, chiếc nhẫn trên tay vẫn sẽ trở thành vật gắn kết họ.