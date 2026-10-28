Đánh nhau lúc nửa đêm, một người tử vong

Ngày 28/10, lãnh đạo xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đánh nhau khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h15 ngày 27/10, tại khu vực trước nhà số 71 đường Võ Thị Sáu, thôn Trà Quang, xã Phù Mỹ, xảy ra vụ đánh nhau giữa Huỳnh Văn Hân (SN 1998), Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 2007), Lê Thái Tuất (SN 2006) và Phan Đức Thiện (SN 1995).

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hậu quả, Phan Đức Thiện bị thương nặng, được người dân đưa đến Trung tâm Y tế Phù Mỹ cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 23h45 cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Trong vụ việc, Huỳnh Văn Hân và Lê Thái Tuất cũng bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để cấp cứu.

Đánh nhau lúc nửa đêm ở Gia Lai, một người tử vong.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.