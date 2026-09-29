Đánh người vì bị quệt vào chân 2 lần, người đàn ông bị tạm giữ

Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự một người liên quan vụ hành hung nam nhân viên tại kho hàng, sau khi xảy ra va chạm vào chân. Nạn nhân bị gãy xương mũi, gãy xương gò má và tổn thương mắt trái.

Video: HPX / Facebook

Vụ việc được chú ý sau khi một bài đăng kèm video từ camera an ninh xuất hiện trên mạng xã hội ngày 26/9. Hình ảnh ghi lại cảnh xô xát xảy ra tại một kho hàng trên địa bàn phường Yên Hòa.

Theo nội dung được đăng tải, chiều 23/9, trong lúc làm việc, một nam nhân viên vô tình quệt nhẹ vào chân một nam thanh niên đang nằm trên sàn. Người này lập tức đứng dậy, nói "đây là lần thứ hai", sau đó đấm thẳng vào mặt nam nhân viên.

Nam nhân viên được đưa đến bệnh viện kiểm tra sau đó. Kết quả xác định người này bị gãy xương mũi, gãy xương gò má và tổn thương mắt trái.

Sự việc được trình báo Công an phường Yên Hòa. Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người trên mạng xã hội bày tỏ bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa tiến hành xác minh những người liên quan và làm rõ diễn biến vụ việc.