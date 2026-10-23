Danh mục ngành khoa học và công nghệ xét chức danh chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư

Quy định danh mục các ngành khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Công nghiệp quốc phòng

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 159/2026/TT-BQP quy định danh mục các ngành khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Công nghiệp quốc phòng. Thông tư gồm 6 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2026.

Theo đó, Thông tư này ban hành danh mục các ngành khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Công nghiệp quốc phòng được xây dựng theo cấu trúc phân cấp gồm: Lĩnh vực, ngành, chuyên ngành, phân ngành; áp dụng đối với các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Mục đích sử dụng danh mục các ngành khoa học và công nghệ

1. Các cơ sở công nghiệp quốc phòng và các cơ quan quản lý khoa học và công nghệ sử dụng để phân bổ nguồn lực, hoạch định chiến lược, chính sách; theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2. Danh mục các ngành khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Công nghiệp quốc phòng được sử dụng để phục vụ công tác xét duyệt chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

3. Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này không thay thế Bảng phân loại lĩnh vực khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và chỉ sử dụng trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Việc phân loại lĩnh vực khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Bảng phân loại lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chi tiết Danh mục các ngành khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Công nghiệp quốc phòng